WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - GALERIE |

W środę zarząd PO dokonał częściowych zmian na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Największa zmiana dotyczy "jedynki" w Rzeszowie, gdzie ze startu w zrezygnował prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Wyższe miejsce na listach wywalczyli sobie też m.in. Jarosław Wałęsa i Iwona Hartwich.

1 / 4

W Rzeszowie pierwotnie "jedynką" Koalicji Obywatelskiej miał być obecny prezydent miasta Tadeusz Ferenc. Kojarzony z SLD polityk przekazał jednak, że mieszkańcy miasta przekonali go do wycofania się ze startu w wyborach. W związku z tym rzeszowską listę KO otwierał będzie Paweł Poncyliusz (na zdjęciu), były wiceminister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Poncyliusz odszedł z PiS w 2010 r. i wstąpił do nowo utworzonego klubu Polska Jest Najważniejsza. Rok później został przewodniczącym klubu i wiceprezesem partii. W latach 2013-2014 był związany z Polską Razem Jarosława Gowina (ale formalnie nie należał do partii).