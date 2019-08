Grzegorz Schetyna zbiera podpisy pod listą kandydatów do Sejmu

WYBORY PARLAMENTARNE 2019 - GALERIE |

To są ważne wybory i to jest ważny czas - przekonywał w piątek lider PO Grzegorz Schetyna, który wraz z przedstawicielami KO zbierał podpisy pod warszawska listą kandydatów do Sejmu. Zapewniał, że w weekend lub na początku przyszłego tygodnia zamknięta zostanie sprawa kandydatów do Senatu.