Abp Grzegorz Ryś: Każdy jest w Kościele potrzebny

Każdy jest w Kościele potrzebny, jesteśmy w nim jak różne członki w jednym ciele, nie jesteśmy tacy sami - powiedział w niedzielę w Piekarach Śląskich (Śląskie) metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.

Zdjęcie bp Grzegorz Ryś podczas modlitwy do Matki Bożej Piekarskiej w sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich /Andrzej Grygiel /PAP

Abp Ryś przewodniczył mszy świętej podczas dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do piekarskiego sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej. W homilii - nawiązując do uroczystości Zesłania Ducha Świętego - mówił o jego działaniu w Kościele.



"W Kościele każdy ma swoją posługę, swój charyzmat, swoje działanie. Jesteśmy jak różne członki w jednym ciele, nie jesteśmy w Kościele na szczęście tacy sami, nie jesteśmy jednolici" - powiedział.

"Każdy z was - jak tu jesteście - jest w kościele potrzebny i nie musi się stawać kimś innym, żeby był potrzebny. Kościół jest organizmem, ciałem; o taką jedność trzeba się modlić, to jest ta jedność, którą Duch nam daje. Taki Kościół, tak zjednoczony, wychodzi do człowieka jak apostołowie z Wieczernika i staje się narzędziem jedności wszystkich ludzi. Z każdym rozmawia w jego własnym języku, nie dlatego, że jest zdolnym poliglotą, ale dlatego, że Duch Święty w nim jest miłością do każdego człowieka, przychodzącego z każdego zakątka świata" - dodał.