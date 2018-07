Abp Hoser specjalnym wysłannikiem papieża

Arcybiskup Henryk Hoser wyleciał dziś do Medjugorie z misją specjalnego wysłannika Ojca Świętego.

W kaplicy na warszawskim Lotnisku Chopina biskup senior diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył mszy świętej.



Arcybiskup Hoser pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Nawiązując do rozwoju nowoczesnych technologii powiedział, że choć odlatuje - będzie cały czas obecny.

Papież Franciszek mianował arcybiskupa Henryka Hosera w maju tego roku wizytatorem apostolskim w Medjugorie. Celem tej misji jest wprowadzenie rozwiązań duszpasterskich wychodzących naprzeciw potrzebom pielgrzymów przybywających do tego miejsca. To kontynuacja ubiegłorocznej misji specjalnego papieskiego wysłannika powierzonej arcybiskupowi Hoserowi.



W Medjugorie, według grupy młodych mieszkańców tej miejscowości, w 1981 roku zaczęła im się ukazywać Matka Boża. Ich zdaniem wizje te trwają do dzisiaj. Do miejscowości położonej w Bośni i Hercegowinie rocznie przybywa około 2,5 milionów pielgrzymów.