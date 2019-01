Specjalny wizytator apostolski przy parafii w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie arcybiskup Henryk Hoser ogłosił, że tamtejsze sanktuarium zostanie powiększone ze względu na rosnącą liczę pielgrzymów. Podkreślił, że miejsce to znają ludzie na całym świecie.

Zdjęcie Sanktuarium w Medjugorje /ELVIS BARUKCIC / AFP /AFP

W wypowiedzi dla prasy w BiH emerytowany arcybiskup warszawsko-praski, mianowany w zeszłym roku przez papieża Franciszka wizytatorem apostolskim, powiedział: "Widzimy wzrost liczby pielgrzymów z całego świata".



"Wydaje mi się, że więcej ludzi wie, gdzie znajduje się Medjugorje, niż jak nazywa się stolica kraju" - dodał abp Hoser.

Wyjaśnił, że grupa architektów pracuje nad projektem powiększenia sanktuarium. "Plan polega na poszerzeniu przestrzeni na uroczystości liturgiczne tak, by sprawdzało się to we wszystkich warunkach klimatycznych; będzie chłodno latem i ciepło zimą" - podkreślił polski hierarcha. Zaznaczył, że są też plany budowy kaplicy.

2,5 miliona osób rocznie

Medjugorje to mała miejscowość niedaleko Mostaru. Od 1981 roku słynie wśród wiernych jako miejsce domniemanych, powtarzających się objawień maryjnych, wciąż analizowanych przez Watykan, który dotąd ich nie uznał. Z racji objawień osada stała się dużym ośrodkiem pielgrzymkowym. Przybywa tam rocznie około 2,5 miliona osób.

Swą misję wizytatora apostolskiego abp Hoser rozpoczął w lipcu 2018 roku po tym, gdy wcześniej był tam wysłannikiem papieża.

Misja arcybiskupa ma wyłącznie charakter duszpasterski oraz organizacyjny i polega na wspieraniu miejscowych struktur kościelnych w wypełnianiu przez nie zadań związanych z potrzebami tamtejszych wiernych i licznych pielgrzymów. Jednocześnie funkcja ta nie dotyczy oceny objawień maryjnych, bo jest to kwestia doktrynalna.



Czy objawienia zostaną uznane?

Decyzja Franciszka w sprawie tego, czy objawienia zostaną uznane, oczekiwana jest od kilku lat. Jego poprzednik, Benedykt XVI, w 2010 roku powołał komisję do zbadania sprawy objawień. Przygotowała ona dokumentację na ten temat.

W 2015 roku, wracając z Sarajewa, Franciszek zapowiedział, że wkrótce podejmie decyzję w tej sprawie. Decyzja nadal nie zapadła. Podczas rozmowy z dziennikarzami w samolocie papież dał do zrozumienia, że ma pewne wątpliwości dotyczące kwestii tych objawień.

"Wolę Matkę Bożą jako matkę, a nie jako kierowniczkę urzędu pocztowego, wysyłającą komunikaty każdego dnia" - mówił wtedy. "Są tacy, którzy myślą, że Matka Boża mówi tak: przyjdźcie tego i tego dnia o takiej i takiej godzinie, przekażę wiadomość temu świadkowi" - dodał.

Franciszek położył natomiast nacisk na ważny jego zdaniem aspekt duchowy i duszpasterski Medjugorje, to znaczy fakt, iż ludzie tam nawracają się i zmieniają życie.

"I nie dochodzi do tego za sprawą czarodziejskiej różdżki. Tego faktu nie można zanegować. Teraz, aby temu się przyjrzeć, mianowałem zdolnego biskupa" - oświadczył Franciszek, odnosząc się do misji arcybiskupa Hosera.