"Nikt nie ma prawa odzierać was z godności i wolności" - napisał w skierowanym do kobiet liście abp Wiktor Skworc. Podkreślił, że "nie możemy pozostawać bierni i głusi" wobec przemocy domowej. Prosił też kobiety o zachowanie postawy odpowiedzialności, życzliwości, nieobojętności i solidarności.

Słowo pasterskie metropolity katowickiego zostanie odczytane w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji. Tego samego dnia arcybiskup tradycyjnie wygłosi przesłanie społeczne podczas dorocznej Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

W tym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, wszystkie pielgrzymkowe uroczystości odbędą się w bazylice piekarskiej, a nie na pobliskim kalwaryjskim wzgórzu - wezmą w nich udział jedynie przedstawicielki pielgrzymujących co roku kobiet. Pozostałe panie i dziewczęta będą uczestniczyć w pielgrzymce dzięki transmisjom w radiu, telewizji i internecie. Metropolita zwrócił się też do kobiet w specjalnym liście.

Hierarcha podziękował kobietom za ich rolę i postawę w dniach społecznej izolacji i dystansu, spowodowanej pandemią koronawirusa. Podkreślił swój stanowczy sprzeciw wobec jakiejkolwiek agresji wobec kobiet.

"Nie zamykajcie się w bólu i cierpieniu"

"Nierzadko właśnie kobiety stają się ofiarami przemocy domowej. Nie możemy pozostawać bierni i głusi wobec tego karygodnego zjawiska, które niestety nasiliło się podczas przymusowej kwarantanny. W takich przypadkach nie zamykajcie się w bólu i cierpieniu. Nikt nie ma prawa odzierać was z godności i wolności. Wszystkie takie sytuacje trzeba zgłaszać kompetentnym organom państwowym" - napisał metropolita.

Dziękując kobietom za ich postawę w czasach epidemii, arcybiskup wymienił wiele kobiecych rozmaitych ról społecznych i zawodowych: matek opiekujących się dziećmi, nauczycielek, pracownic służby zdrowia oraz handlu, a także sióstr zakonnych. Podkreślił, że kobiety często łączą trud pracy zawodowej z trudem prowadzenia domu i wychowywaniem dzieci. "Wychowanie dzieci, udział w ich kształceniu jest ciężką pracą pomnażającą bogactwo narodowe i dobrobyt nas wszystkich" - zauważył abp Skworc.

Abp Skworc: To nie jest "menolowe plus"

"Doceniamy politykę prorodzinną polskiego rządu oraz realne i wymierzalne finansowo wsparcie materialne udzielane rodzinom. To nie jest 'menelowe plus', jak mówią odurzeni mową nienawiści, ale realna inwestycja w kapitał ludzki; lepsze warunki kształcenia dzieci oraz formowania ich kreatywnej osobowości, która przynosi korzyści całemu społeczeństwu, także tym jego segmentom, które uchylają się od postaw prorodzinnych, by ostatecznie jednak z nich korzystać" - czytamy w słowie pasterskim metropolity katowickiego.

Dziękując kobietom, arcybiskup zwrócił się do nich "o zachowanie postawy odpowiedzialności, życzliwości, nieobojętności, solidarności; o przestrzeganie zasad dobra wspólnego".

"Człowiek w masce nie jest naszym wrogiem, zagrażającym naszemu zdrowiu i życiu. Maseczkę należy traktować jako narzędzie zatroskania o zdrowie i życie tych, z którymi się spotykamy oraz przejaw naszej prospołecznej postawy. To nowe zadanie wychowania do odpowiedzialności za siebie i naszych bliźnich, do odbudowania relacji społecznych z innymi, otwarcia drzwi naszych domów pozamykanych lękiem zarazy" - napisał.

Jak zauważył arcybiskup, "od obywatelskich postaw kobiet zależy także przyjęcie oraz podjęcie odpowiedzialności za losy narodu i państwa, śląskiej ojcowizny, naszych rodzin, nas samych, za przełamywanie irracjonalnych i nasyconych złymi emocjami podziałów społecznych inspirowanych partyjnymi sporami, których wszyscy mamy dość".

"Dziękuję kobietom za łagodzenie złych emocji"

"Serdecznie dziękuję kobietom za wszystkie przykłady łagodzenia złych emocji, poszukiwania form dialogu, wysłuchania, unikania języka pogardy, uwolnienia od przymusu hejtowania, budowania zgody i pokoju w rodzinach, sąsiedztwie, w naszej śląskiej ojcowiźnie i w całej Polsce" - czytamy w liście.

Nawiązując do obecności i aktywności kobiet w życiu Kościoła, abp Skworc ocenił, że żywotność religijna wielu parafii, podejmowane w nich rozmaite działania, również charytatywne, kulturalne, stowarzyszeniowe, inspirowane są pomysłami i zaangażowaniem kobiet. "Rola kobiet w życiu Kościoła i parafialnych wspólnot jest dostrzegana i doceniana" - zapewnił.

Niedzielna Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, do której nawiązuje list metropolity katowickiego, rozpocznie się od złożenia hołdu Matce Bożej. Następnie, zgodnie z wieloletnią tradycją, abp Wiktor Skworc wygłosi do kobiet słowo poświęcone kwestiom społecznym. Centralnym punktem uroczystości będzie msza św. pod przewodnictwem i z homilią arcybiskupa Jana Romeo Pawłowskiego z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Doroczna pielgrzymka kobiet i dziewcząt do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich to - obok majowej pielgrzymki mężczyzn - jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. W wielu rodzinach pielgrzymowanie do Piekar to tradycja, kultywowana od pokoleń. W tym roku również majowa pielgrzymka mężczyzn odbyła się - w związku z epidemią koronawirusa - w zmienionej formie, bez masowych uroczystości na piekarskim wzgórzu.