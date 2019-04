Nie do pomyślenia jest nasza cywilizacja bez Chrystusa, budujmy dalej dzieje ludzkości na fundamencie wiary chrześcijańskiej - zaapelował podczas mszy pontyfikalnej w Niedzielę Wielkanocną metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Zdjęcie Abp Wiktor Skworc /Tomasz Kawka /East News

W homilii wygłoszonej w trakcie mszy w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Skworc wezwał do właściwego rozumienia znaczenia zmartwychwstania. Zaznaczył, że wszyscy ochrzczeni zostali również zanurzeni w śmierć Chrystusa; razem z nim pogrzebani po to, aby wraz z nim wkroczyć w nowe życie.

Reklama

"Za tą pełną nadziei perspektywą kryje się działanie samego Boga, który jako jedyne źródło i dawca życia pragnie dać człowiekowi przez Chrystusa udział w swoim nieprzemijającym trwaniu. (...) Bóg ze swej natury udzielający się ofiaruje nam nieśmiertelność, daje nam zmartwychwstanie, a zabiera nam przemijalność związaną z ziemskim życiem" - wyjaśniał metropolita.

Misja współczesnego Kościoła

Podkreślił, że tajemnica zmartwychwstania - mimo pytań i wątpliwości - daje radość i nadzieję. Zaakcentował, że wspólnota kościoła XXI w. ma misję "głoszenia w mocy Bożego Ducha Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako jedynej nadziei dla człowieka i świata".

"To dlatego, że zmartwychwstały Chrystus otwiera przed nami niezwykłą perspektywę przebywania, bycia po prawicy Boga" - zaznaczył hierarcha.

"Apostoł Paweł powie, że ku tej rzeczywistości pielgrzymujemy poprzez ziemię. Nieraz aż nadto doskwiera nam i towarzyszy ta świadomość wyrastająca z trudnych, czasem nieludzkich uwarunkowań lokalnych i globalnych - to pielgrzymowanie przez ziemię i po ziemi bywa trudne. Dlatego za naszą przyjmujemy modlitwę psalmisty: 'chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, Ty jesteś przy mnie'" - wskazał arcybiskup.

"Chodząc nieraz ciemną doliną życia, nie zapominajmy o Zmartwychwstałym; w psalmie o nim powiedziano, że jest kamieniem węgielnym. Zmartwychwstały Chrystus jest kamieniem węgielnym, na którym warto budować. Już nieraz próbowano go odrzucić i pokonać: strażami i służbami, kamieniem grobowym i filozoficznym" - zaznaczył abp Skworc.

Apel arcybiskupa

"Jako świadkowie zmartwychwstania i Zmartwychwstałego wołamy do wszystkich: nie odrzucajcie go wy, którzy chcecie konstruować świat dla ludzi, czyli ludzki świat. Nie odrzucajcie go wy, którzy w swoich sztabach obmyślacie przedwyborcze strategie i chcecie budować świetlane jutro dla kraju i Europy, którzy tworzycie świat kultury i cywilizacji, świat ekonomii i polityki, świat nauki, medialnej informacji i internetowych portali" - wezwał metropolita katowicki.

"Wy, którzy budujecie świat pokoju lub wojny, którzy budujecie świat ładu lub terroru, świat miłości lub świadomie świat nienawiści - nie odrzucajcie Chrystusa Zmartwychwstałego, bo on jest kamieniem węgielnym. Niech fundamentem pozostanie nienaruszalnym" - zaapelował.

Odniósł się przy tym do słów Jana Pawła II kierowanych do Europejczyków, że Europa powinna pozostać wspólnotą wartości, bo inaczej wspólnotą nie będzie. "Czy trzeba było aż pożaru paryskiej katedry, aby wielu Europejczyków uświadomiło sobie, jak wiele nasza cywilizacja zawdzięcza Chrystusowi, jak wiele z jego nauki zasymilowała, aby się przez to kształtować?" - pytał abp Skworc.

"Nie do pomyślenia jest ta cywilizacja bez Chrystusa, a teraz chce go porzucić" - ocenił.

"Chrystus zmartwychwstał i objawił się jako kamień węgielny, na którym budują się całe dzieje ludzkości: dzieje kościoła, naszej ojczyzny i nasze osobiste losy. Z radością dzielmy się paschalnym orędziem, wszyscy dla których Chrystus jest kamieniem węgielnym całego budowania. Budujcie dalej na Chrystusie. Pamiętajcie też o jego zapewnieniu: miejcie odwagę, jam zwyciężył świat" - zakończył metropolita katowicki.