Biskupi wskazują zagrożenia dla niepodległości

Niepodległość została wymodlona, wypracowana i wywalczona przez Polaków, którzy stali się wewnętrznie wolnymi i ugruntowanymi w wierze - napisali biskupi w liście pasterskim z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który zostanie odczytany w parafiach 4 listopada.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak napisali biskupi, miłość do ojczyzny wpisana jest w uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego i wyraża się poprzez "codzienną obywatelską uczciwość, gotowość służby i poświęcenia na rzecz dobra wspólnego oraz międzypokoleniową solidarność, odpowiedzialność za najsłabszych".

Jak podkreślili biskupi, niepodległość odzyskana 100 lat temu nie jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze. "Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Odstępowanie od wiary katolickiej i chrześcijańskich zasad jako podstawy życia rodzinnego, narodowego i funkcjonowania państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które doprowadziły już raz w przeszłości do upadku Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia szczególnie wśród młodej generacji Polaków - alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do osłabienia moralnego i duchowego narodu" - ocenili.



Hierarchowie wskazali także na zagrożenia wynikające z naszych wad narodowych. Zdaniem biskupów coraz powszechniejsze są "prywata, egoizm jednostek i całych grup, brak troski o dobro wspólne, szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę". "Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu" - stwierdzili.

"Modląc się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla wolnej i niepodległej Ojczyzny, oddajemy się kolejny raz Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Prośmy Ją przede wszystkim o matczyną opiekę dla sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie i wszystkich obywateli, zatroskanych o dobro wspólne" - napisali biskupi.