Arcybiskup Madrytu kardynał Carlos Osoro oraz biskup francuskiej diecezji La Rochelle Georges Colomb twierdzą, że wybór Wrocławia na miejsce przeprowadzenia Europejskiego Spotkania Młodych w 2019 r. stanowi doskonałą okazję do scalania Europy.

Zdjęcie Europejskiej Spotkanie Młodych 2009 w Poznaniu /Mateusz Owsianny /East News

Obaj hierarchowie uważają, że trudności przeżywane przez Unię Europejską mogą być pokonane dzięki oparciu na Bogu i konkretnym działaniom na rzecz drugiego człowieka.

Reklama

W ocenie kardynała Carlosa Osoro Europejskie Spotkania Młodych dają szansę na dostrzeżenie w drugim człowieku Chrystusa. Arcybiskup Madrytu przypomniał słowa św. Jana Pawła II o tym, że wraz z Bogiem człowiek może przekształcać podzielony świat w jedność, zaś wojnę zamieniać w pokój.

"Byłem już siedmiokrotnie w Polsce, w tym również we Wrocławiu. Dotychczas miałem głównie kontakt z osobami duchownymi z Polski, ze zgromadzeniami religijnymi, takimi jak franciszkanie czy oblaci. Cieszę się, że najbliższe spotkanie odbędzie się właśnie w tym mieście i da młodym Polakom kolejną okazję do zaangażowania się w organizację spotkań rozwijanych przez ekumeniczną wspólnotę z Taize od ponad 40 lat" - powiedział PAP kardynał Osoro.

Arcybiskup Madrytu zapewnił też, że będzie pomagał w organizacji pielgrzymki grup młodych mieszkańców stolicy Hiszpanii, którzy będą chcieli udać się do Wrocławia. Wyraził przekonanie, iż wydarzenie to pozwoli tak młodym Polakom, jak młodzieży z innych krajów Starego Kontynentu wspólnie poszukiwać jedności Europy.

Zarówno kardynał Osoro, jak i obecny na madryckim spotkaniu biskup Georges Colomb, ordynariusz diecezji La Rochelle w zachodniej Francji, wskazał na pozytywne zjawiska towarzyszące imprezie organizowanej co roku przez braci z Taize. Wyraził nadzieję, że wydarzenia te wciąż będą służyły dobru Europy i Kościoła.

"Młodzi, którzy przyjadą do Wrocławia, będą mieli okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami na wspólnej modlitwie, dzielić się świadectwem i pomysłami na przyszłość. Będą mogli spotkać innych dwudziestokilkulatków, którzy za kolejne pięć lat staną przed życiowymi wyborami i zapewne założą rodziny. Dobrze, by zaczęli wspólnie zastanawiać się nad tym, jakiej Europy chcą i jakie miejsce powinny w niej zajmować chrześcijańskie wartości" - powiedział PAP francuski biskup.

Francuski hierarcha ma nadzieję na zachowanie jedności między Europejczykami. W rozmowie wskazał na niekorzystne zjawisko buntowania się wielu mieszkańców Starego Kontynentu przeciwko Unii Europejskiej. "To zrozumiały gniew, którego celem powinna być nie sama idea Unii Europejskiej, ale raczej jej biurokracja i władze. W ostatnim czasie popełniły one wiele błędów, próbując narzucać rozwiązania +szyte na jedną miarę+. My, Europejczycy, musimy trzymać się razem, a Bruksela każdy przypadek musi rozpatrywać indywidualnie. To bowiem, co jest dobre dla Niemców, nie zawsze jest dobre dla Francuzów czy Polaków" - dodał.

Biskup Colomb wskazał, że wrocławskie spotkanie organizowane przez Taize będzie też wyzwaniem dla polskiego Kościoła i młodzieży. Wyraził nadzieję, że ESM we Wrocławiu zaowocuje w przyszłości powołaniami kapłańskimi.

"Świat potrzebuje księży, których liczba wyraźnie spada w całej Europie. W Polsce wciąż jest wiele powołań kapłańskich i mam nadzieję, że wielu przyszłych polskich księży kiedyś podejmie pracę misyjną" - dodał były przełożony generalny Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu, a obecnie ordynariusz istniejącej od 1648 r. diecezji La Rochelle.

Prezydent Wrocławia zadowolony

Władze Wrocławia z dużą radością przyjęły ogłoszenie ich miasta gospodarzem kolejnego Europejskiego Spotkania Młodych. Prezydent Jacek Sutryk przypomniał, że odbędzie się ono w 2019 r., w którym obchodzona będzie piętnasta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zaznaczył, że Wrocław gościł już dwukrotnie ESM - w 1989 i 1995 r. Od tego czasu "nasze miasto bardzo się zmieniło (...), ale w swoim najważniejszym elemencie pozostało takim, jakim było zawsze - miastem ludzi o otwartych sercach" - dodał prezydent Wrocławia.

Jacek Sutryk wskazał też, że choć Wrocław ma wiele nazw w różnych językach świata, to ma nadzieję, że przygotowując się do najbliższego ESM, młodzi będą nazywali stolicę Dolnego Śląska "po prostu swoim domem".

Z kolei dyrektor Biura Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu Radosław Michalski powiedział PAP, że wybór stolicy Dolnego Śląska na gospodarza 42. ESM jest efektem zaproszeń, jakie wysłały do braci z Taize przed kilkoma laty władze miasta, arcybiskup Wrocławia oraz tamtejszy oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

"Mamy nadzieję, że będzie to udane spotkanie, które da naszemu miastu jeszcze większy rozgłos na świecie, a jednocześnie potwierdzi naszą otwartość i gościnność" - dodał obecny w Madrycie przedstawiciel władz Wrocławia.

Z Madrytu Marcin Zatyka