Z powodu rozpoczynających się obchodów wśród muzułmanów Święta Ofiarowania (Eid al-Adha) indyjskie władze w Kaszmirze ograniczyły restrykcje w Śrinagarze wprowadzone po anulowaniu przez Delhi specjalnego autonomicznego statusu tego regionu.

Zdjęcie Obchody święta Eid al-Adha w Kaszmirze, zdjęcie archiwalne /ROUF BHAT / AFP /AFP

Przedstawiciel władz miejskich w Śrinagarze, największym mieście regionu, napisał w niedzielę w tweecie, że uruchomiono 250 bankomatów, aby ludzie mogli wyjąć pieniądze przed festiwalem z okazji jednego z najważniejszych świąt w islamskim kalendarzu.



Niespokojnie w Kaszmirze

Reklama

Przed sześcioma dniami władze Indii zamknęły ten niespokojny region, odcinając łączność telefoniczną i internet, zamykając banki i sklepy oraz zatrzymując ponad 500 politycznych i separatystycznych przywódców.

W piątek ok. 10 tysięcy muzułmanów tuż po modłach demonstrowało w Śrinagarze przeciwko zmianie w konstytucji zapewniającej specjalny status w większości muzułmańskiego stanu Dżammu i Kaszmir, co formalne zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe. Pakistan rozważa zwrócenie się w sprawie Kaszmiru do Rady Bezpieczeństwa ONZ i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa - Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen. W regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. Indie oskarżają Pakistan o sponsorowanie ugrupowań zbrojnych i separatystycznych w indyjskiej części Kaszmiru. Islamabad te oskarżenia odrzuca i utrzymuje, że udziela jedynie moralnego i dyplomatycznego wsparcia ruchowi separatystycznemu.