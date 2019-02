Już ponad 3 tys. księży i kleryków zostało przeszkolonych w kwestii ochrony dzieci i młodzieży, a w każdej diecezji i w zakonach są delegaci, którzy przyjmują zgłoszenia o nadużyciach seksualnych przez duchownych - poinformowało PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Przypomina też, że w 2013 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży przy KEP. Został nim jezuita o. Adam Żak.

Jak podkreśla biuro prasowe episkopatu Polski z inicjatywy Kościoła powstało w 2014 roku Centrum Ochrony Dziecka. Dodaje jednocześnie, że pierwsze wytyczne episkopatu Polski w zakresie ochrony dzieci i młodzieży powstały w 2009 roku, a obecne z 2015 roku "są bardziej rygorystyczne niż prawo państwowe, bo chronią dzieci do 18 roku życia, a nie jak prawo państwowe tylko do 15 roku życia".

O. Żak powiedział dla PAP, że "praca nad świadomością w zakresie ochrony dzieci i młodzieży jest kluczową rzeczą". W jego ocenie następną rzeczą jest przygotowanie fachowców do pracy prewencyjnej, co jest związane ze studiami podyplomowymi. Dodał, że obecnie coraz więcej osób zgłasza się do Centrum Ochrony Dziecka, chcąc prowadzić szkolenia w kwestii ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi przez duchownych.

Podkreślił też, że "myśl prewencyjna upowszechnia się we wszystkich jednostkach pracujących z dziećmi i młodzieżą".

Zdaniem o. Żaka, po spotkaniu rzymskim z papieżem Franciszkiem ta działalność w kwestii ochrony dzieci i młodzieży będzie musiała być jeszcze bardziej realizowana.

Spotkanie przewodniczących episkopatów z całego świata z papieżem Franciszkiem pt. "Ochrona małoletnich w Kościele" od czwartku do niedzieli odbywać się będzie w Watykanie. Episkopat Polski ze względu na chorobę przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego reprezentował będzie wiceprzewodniczący KEP, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.