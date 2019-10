31 października luteranie na całym świecie obchodzą Święto Reformacji na pamiątkę ogłoszenia w 1517 r. przez Marcina Lutra w Wittenberdze 95 tez. Sprzeciwił się w nich m.in. powszechnej średniowiecznej praktyce handlu odpustami w Kościele katolickim.

Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska poinformowała, że obecnie Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

Augustiański mnich Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze 31 października 1517 r. wywiesił na drzwiach kościoła zamkowego w tym mieście 95 tez przeciwko odpustom. To wydarzenie uznawane jest za początek reformacji, która stała się początkiem końca jedności chrześcijaństwa zachodniego i zainicjowała kolejne podziały w Kościele.

Ponieważ Luter nie chciał zrezygnować z głoszonych przez siebie tez, papież nałożył na niego ekskomunikę. Według ewangelików wspominanie reformacji nie jest świętowaniem rozdarcia w Kościele, ale ma wymiar teologiczny, który może być bliski wszystkim chrześcijanom. Pamiątkę reformacji obchodzą, by przypominać, co - według nich - przyniosła dobrego.

"Zapoczątkowała głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej"

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska podkreśliła, że Marcin Luter "chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Przesłanie reformacji streszcza się w krótkich zasadach: tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę".

"Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że 'Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym" - przypomniała rzecznik Kościoła.

Podkreśliła też, że reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

"Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie" - zaznaczyła Godfrejów-Tarnogórska.

Deklaracja z 1999 r.

Podpisana w 1999 r. przez dwa Kościoły - luterański i rzymskokatolicki - wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu zbliżyła do siebie oba Kościoły. Dokument potwierdza, że zarówno katolicy, jak i luteranie uważają, że dobre uczynki są niezbędne do zbawienia i że są one zawsze owocem łaski Bożej.

W Święto Reformacji są wręczane nagrody Śląski Szmaragd. Wyróżnienie jest przyznawane wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej.

Organizowane w Święto Reformacji nabożeństwa w protestanckich świątyniach mają szczególny charakter. W ich trakcie często odczytuje się fragmenty 95 tez, a także śpiewa hymn luteran skomponowany przez Lutra - pieśń "Warownym grodem".

Święto Reformacji obchodzą także ewangelicy innych wyznań, m.in. ewangelicy reformowani i metodyści. W dużych miastach okolicznościowe nabożeństwa są obchodzone wspólnie przez wiernych tych trzech Kościołów.

Dla ewangelików Święto Reformacji osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy. Zwolnienie od pracy może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych. Z kolei osoby niepełnoletnie mogą korzystać z tych praw na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych.