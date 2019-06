Papież: Nie dajmy się zarazić arogancją

"Nie dajmy się zarazić arogancją" - wzywał papież Franciszek w obchodzoną w niedzielę uroczystość Bożego Ciała. "Często ten, kto bardziej krzyczy, jest silniejszy, a ten, który jest bardziej rozzłoszczony, zdaje się mieć rację i uzyskuje poparcie" - zauważył.

Jest "smutno, gdy widzimy, z jaką łatwością się dzisiaj złorzeczy, pogardza, wyzywa. Ogarnięci zbytnim pośpiechem nie powstrzymujemy się i dajemy upust gniewowi na wszystko i na wszystkich" - powiedział papież podczas homilii w czasie mszy w parafii w rzymskiej dzielnicy Casal Bertone.

"Niestety często ten, kto bardziej krzyczy, jest silniejszy, a ten, który jest bardziej rozzłoszczony, zdaje się mieć rację i uzyskuje poparcie. Nie dajmy się zarazić arogancją, nie dajmy się ogarnąć goryczą, my, pożywający Chleb wszelką słodycz mający w sobie" - dodał.

Franciszek zauważył, że "w świecie stale staramy się zwiększać zyski, zwiększać obroty". Co jest celem? - pytał. "Dawanie czy posiadanie? Dzielenie się czy gromadzenie?".

"Ekonomia Ewangelii rozmnaża, dzieląc się, karmi rozdając, nie zaspokaja zachłanności nielicznych, lecz daje życie światu. Czasownikiem Jezusa nie jest 'mieć', lecz 'dawać'" - oświadczył.



"To nie są argumenty Jezusa"

Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii o rozmnożeniu chleba i słów Jezusa do uczniów: "Wy dajcie im jeść".

"Spróbujmy wyobrazić sobie ich rozumowanie: 'Nie mamy chleba dla nas, a musimy myśleć o innych? Dlaczego mielibyśmy ich karmić, skoro przyszli, aby słuchać naszego Mistrza? Jeśli nie przynieśli jedzenia, niech wracają do domu lub dadzą nam pieniądze, a my kupimy'" - dodał.

"Ale to nie są argumenty Jezusa" - podkreślił Franciszek.

Papież wyjaśnił następnie: "Jezus chce nam powiedzieć, że to, co posiadamy, przynosi owoce, o ile to dajemy. I nie ma znaczenia, czy jest to mało czy dużo". Taka postawa - zaznaczył - jest "antidotum na 'przepraszam, ale mnie to nie dotyczy, nie mam czasu, nie mogę, to nie moja sprawa'".

Franciszek apelował o solidarność i gesty pomocy w Rzymie - "naszym mieście spragnionym miłości i troski, cierpiącym z powodu degradacji i opuszczenia, w obliczu tak wielu samotnych osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji, młodych ludzi, którzy z trudem zarabiają na chleb i żywią swe marzenia".

Po papieskiej mszy jedną z ulic dzielnicy przeszła tradycyjna procesja.

Przed dwoma laty Franciszek przeniósł rzymskie obchody Bożego Ciała z czwartku na niedzielę, by mogło w nich wziąć więcej osób niż w dzień powszedni.

Drugi rok z rzędu przewodniczył uroczystościom poza papieskimi bazylikami. Przed rokiem odprawił mszę w rzymskiej dzielnicy Ostia.

