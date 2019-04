Podczas mszy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Watykanie papież Franciszek mówił, że nie można dać się przytłoczyć przez "kamień" grzechu. Dodał, że Wielkanoc to "święto usuwania kamieni". Kościół, podkreślił, nie może tracić ducha w obliczu niepowodzeń.

W homilii w bazylice Świętego Piotra papież przywołał obraz kobiet, które poszły do grobu Jezusa. "Obawiały się, że ich wyprawa będzie bezużyteczna, bo duży kamień tarasował wejście do grobu" - przypomniał. "Droga tych kobiet jest również naszą drogą" - wyjaśnił Franciszek.

"Wydaje się - dodał - że wszystko rozbija się o kamień; piękno stworzenia o dramat grzechu; wyzwolenie z niewoli o niewierność wobec przymierza; obietnice proroków o smutną obojętność ludu. Podobnie również w dziejach Kościoła i w historii każdego z nas: zdaje się, że przebyte kroki nigdy nie doprowadzą do celu".

"Dzisiaj odkrywamy, że nasza droga nie jest daremna, że nie roztrzaskuje się o kamień nagrobny" - wskazał papież.

Mówił, że Bóg usuwa "najtwardsze kamienie, o które rozbijają się nadzieje i oczekiwania: śmierć, grzech, lęk, światowość".

"Ludzkie dzieje nie kończą się na kamieniu nagrobnym, ponieważ dzisiaj odkrywają żywy kamień: Jezusa zmartwychwstałego. My, jako Kościół, jesteśmy na Nim zbudowani, i nawet gdy tracimy ducha, kiedy jesteśmy kuszeni, aby osądzać wszystko na podstawie naszych niepowodzeń, On przychodzi, aby uczynić wszystko nowe, obalić nasze rozczarowania" - powiedział Franciszek.

"Nie wolno grzebać nadziei"

Zachęcił wiernych do refleksji, co jest ich kamieniem, który trzeba usunąć.

Zauważył, że często nadzieję blokuje kamień nieufności. Jak mówił papież, kiedy w kimś dominuje przekonanie, że nic się nie udaje i że to, co najgorsze nigdy się nie skończy, zaczyna się wierzyć, że śmierć jest silniejsza niż życie, popada się w cynizm i szyderstwo.

W ten sposób, "dodając kamień do kamienia budujemy w nas pomnik niezadowolenia, grobowiec nadziei" - ostrzegł papież.

Zwrócił uwagę na to, że narzekając na życie czyni się je "niezdrowym duchowo". Tak zdaniem Franciszka zakrada się "rodzaj psychologii grobu".

"Nie wolno grzebać nadziei" - przekonywał.

Przestrzegał przed "kamieniem grzechu" i szukaniem sensu życia w rzeczach przemijających. Pytał: "Dlaczego nad połyskujące blaski pieniędzy, kariery, pychy i przyjemności nie przedkładasz Jezusa?".

Przekształcanie śmierci w życie

Papież zacytował też słowa amerykańskiej poetki Emily Dickinson: "Nie znamy własnej wielkości, nim ktoś nam powie, by powstać".

Franciszek powiedział: "Jezus jest specjalistą w przekształcaniu naszej śmierci w życie". Apelował, by przejść "od zamknięcia do komunii, od rozpaczy do pocieszenia, od lęku do ufności".

W czasie najdłuższej mszy w roku liturgicznym papież udzielił sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii ośmiu dorosłym osobom z Włoch, Albanii, Ekwadoru, Indonezji i Peru.

Msza Wigilii Paschalnej rozpoczęła się od obrzędu poświęcenia ognia i paschału, czyli dużej woskowej świecy, która została następnie zapalona. Jest ona symbolem zmartwychwstałego Jezusa.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież odprawi rano mszę na udekorowanym dziesiątkami tysięcy kwiatów Placu Świętego Piotra. Następnie w południe wygłosi wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu.