Grupa wiernych chce zaapelować do papieża Franciszka o działania w sprawie tuszowania przypadków pedofilii w Kościele katolickim w Polsce. Wezwanie miałoby się ukazać na łamach włoskiego dziennika "La Repubblica".

"Jako wierni Kościoła Katolickiego nie możemy już dłużej milczeć. Nie możemy udawać, że nic się nie stało. Nie chcemy być, poprzez brak naszej reakcji, współsprawcami dalszego cierpienia naszych braci i sióstr, którzy padli ofiarą molestowania seksualnego ze strony księży i biskupów" - tłumaczą organizatorzy akcji, którzy zainicjowali zbiórkę pieniędzy na ogłoszenie we włoskiej gazecie.

W ich opinii nuncjusz apostolski i episkopat pozostają bierni w sprawach "udokumentowanych przewinień abpa Leszka Sławoja Głódzia i bpa Jana Tyrawy", a "pisanie listów, petycji, protesty pod kuriami, spotkania z nuncjuszem nie przyniosły żadnych wymiernych skutków".



"Wyczerpaliśmy już wszystkie możliwe drogi formalne i nieformalne, a mimo to nie padło ani jedno: 'przepraszam' ze strony tych, którzy dopuścili się konkretnych zaniechań, tuszowali przypadki pedofilii lub przenosili z parafii na parafię księży oskarżonych o molestowanie nieletnich" - czytamy.

Stąd - jak tłumaczą organizatorzy - bezpośredni apel do papieża Franciszka o zwrócenie uwagi na problem wykorzystywania seksualnego przez duchownych w Polsce i "brak zdecydowanej reakcji" polskich hierarchów.



Wezwanie miałoby on się ukazać 29 czerwca 2020 na łamach dziennika "La Repubblica".



