Prymas: Nie możemy być niewolnikami egoizmu, także narodowego

Wolność to zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, troska o najsłabszych i potrzebujących - powiedział w niedzielę w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak. Prymas przewodniczył w katedrze mszy św. z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zdjęcie Prymas Polski abp Wojciech Polak /ANDRZEJ SZKOCKI/POLSKA PRESS /East News

Prymas powiedział podczas homilii, że nasze zabiegi i starania o Polskę są dziś konieczne, tak jak konieczne były przed stu laty.



"Odzyskana wolność i niepodległość naszej ojczyzny, którą dziś wspominamy, z pewnością nie ogranicza się jedynie do suwerenności, a więc też niezależności od tego, co zewnętrzne, od innych. Nie wyczerpują jej, choć przecież jakoś wyrażają i jej służą, sama państwowa niepodległość, sprawiedliwe struktury społeczne czy prawa chroniące godność człowieka. Wolność to przecież coś znacznie więcej - to wybór życia dla innych. Wolność więc to oddanie i służba dobru wspólnemu. Wolność to miłość i miłosierdzie" - powiedział.

Prymas zaznaczył, że wolność "to zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, to troska o najsłabszych i potrzebujących konkretnej pomocy i wsparcia".

"Zdajemy z niej egzamin codziennie, wszędzie tam, gdzie toczy się nasze codzienne życie. I dlatego też wszędzie tam (..) patriotyzm, a więc miłość naszej ojczyzny, wzywa nas do wzajemnej życzliwości, do solidarności, do uczciwości i troski o budowanie wspólnego dobra. Miłość ojczyzny wzywa więc nas do respektowania praworządności i szacunku dla siebie nawzajem. Wzywa nas do otwarcia naszych serc dla drugich, do włączania a nie wykluczania, do jednoczenia a nie dzielenia, do przygarniania a nie odrzucania" - powiedział.

Jak stwierdził, "nie możemy być niewolnikami egoizmu, także narodowego". "Nie możemy wznosić wokół siebie murów zrodzonych z nienawiści czy lęków. Musimy dostrzec, że tylko życie naprawdę ofiarowane drugim, tylko dzielone z innymi, tylko zdolne do współodczuwania, do współpracy i do okazywania solidarności, może rzeczywiście przynosić owoc" - powiedział.

"Jeśli jest prawdą, jak zauważyli w swym dokumencie o chrześcijańskim kształcie patriotyzmu polscy biskupi, że w czasach niewoli i zmagania o niepodległość właśnie nasz polski patriotyzm pozostawał otwarty i solidarny z innymi, to swoistym zobowiązaniem dobrze przeżytych przez nas wszystkich, przez wszystkich Polaków, naszych tegorocznych uroczystych obchodów stulecia niepodległości winno być znacznie większe otwarcie na siebie nawzajem i życie zgodne z zasadami solidarnej miłości" - podkreślił prymas.

Metropolita gnieźnieński przypomniał też, że obecny rok to także wspomnienie 40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły.

"Dziękując przed Bogiem za Jego pontyfikat i płynące z niego wciąż aktualne wskazania, warto przypomnieć i te, zawarte w książce 'Pamięć i tożsamość', że polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Można też i z tych słów czerpać więc nadzieję i siłę" - zaznaczył.

Jak dodał, wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by naszym życiem dawać świadectwo miłości ojczyzny, "miłości pięknej, twórczej, otwartej, zdolnej do wzajemnego zrozumienia i szacunku, do solidarnej troski o nas wspólny ojczysty dom".