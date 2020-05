Przewodniczący KEP: Zachęcam do inicjatywy #ThankYouJohnPaul2

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły zachęcam do udziału w inicjatywie z hasztagiem #ThankYouJohnPaul2. Polega ona na publikacji w mediach społecznościowych wpisów, zdjęć czy krótkich filmików z podziękowaniami dla św. Jana Pawła II - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Zdjęcie Jan Paweł II, zdjęcie archiwalne /AFP /AFP

Zaznaczył, że "poprzez tę akcję możemy wyrazić naszą wdzięczność papieżowi Polakowi za to, co wniósł i wnosi do naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego. Za wszystkie spotkania z nim, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, za jego słowa, które najbardziej pamiętamy, za inspiracje, które w nas wzbudzał i wzbudza. Możemy również publikować wspomnienia z nim związane" - czytamy w informacji przekazanej przez biuro prasowe KEP.

Reklama

Abp Gądecki zwraca uwagę, że akcja jest także szansą opowiedzenia o św. Janie Pawle II młodemu pokoleniu, które nie miało okazji poznać bliżej papieża Polaka, a jest bardzo obecne w mediach społecznościowych.

Inicjatywa #ThankYouJohnPaul2 - "Dziękuję Ci, Janie Pawle II" ma charakter ogólnoświatowy i jest wspierana przez Konferencję Episkopatu Polski.

Internauci chcą dzięki wpisom, filmikom i zdjęciom stworzyć wirtualny tort urodzinowy w mediach społecznościowych. Św. Jan Paweł II już w 2002 r. wzywał cały Kościół do "do odważnego przekroczenia tego nowego progu", do wypłynięcia "na głębię cyberprzestrzeni" dla ewangelizacji.

Karol Wojtyła urodził 18 maja 1920 roku.