Specjalne oświadczenie przewodniczącego KEP o LGBT+

Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami (...). Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii - napisał w przekazanym Interii specjalnym oświadczeniu na temat LGBT+ abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Zdjęcie Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki /Mariusz Gaczyński /East News

Zdaniem arcybiskupa Gądeckiego mamy do czynienia z "ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej".

Reklama

W oświadczeniu przewodniczący KEP przyznał, że "osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia". Jednocześnie zaznaczył: "Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji".

Abp Gądecki zaapelował także do samorządowców oraz parlamentarzystów. Odniósł się również do "fali krytyki", która spotkała metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zdaniem przewodniczącego KEP świadczy ona o "zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym".

Przypomnijmy, że chodzi o słowa abpa Jędraszewskiego, które wygłosił podczas kazania w bazylice Mariackiej w Krakowie w ramach obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Duchowny podkreślił, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. "Trzeba było długo na nią czekać (...) Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa" - stwierdził abp Jędraszewski.

Publikujemy pełną treść oświadczenia abpa Gądeckiego:

Oświadczenie ws. LGBT+

Pomimo wakacji, które powinny być czasem odpoczynku i refleksji nad pięknem natury stworzonej przez Boga, w kraju rozgorzały polemiki odnośnie do "ideologii LGBT" (gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transseksualnych). Ma to zapewne związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów równości organizowanych w naszym kraju, a także z zaplanowanym przez niektóre samorządy wprowadzeniem po wakacjach do programów szkolnych nowego, zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej.

Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. "Ta rewolucja w obyczajach i moralności - podkreśla papież Franciszek - często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym" (Watykan, 17.11.2014).

Stąd mój apel do władz samorządowych o niepodejmowanie decyzji, które - pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji - skrywałyby ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci i komplementarności mężczyzn i kobiet. Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. "małżeństw homoseksualnych" oraz możliwości adopcji przez nie dzieci.

Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników.

Abp Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Warszawa, 8 sierpnia 2019 r.