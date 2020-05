18 maja mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły, dziś św. Jana Pawła II. Przyszedł na świat w 1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Jak sam wspominał, nosił "w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem".

Zdjęcie Jan Paweł II /David Hume Kennerly /Getty Images

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła.

"Niech setna rocznica urodzin Papieża-Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu" - napisali biskupi w specjalnym liście do wiernych. Zachęcili, aby za jego wstawiennictwem polecać Bogu Ojczyznę, Europę i cały świat. "Módlmy się o ustanie pandemii, za chorych, zmarłych i ich rodziny, za lekarzy, służbę medyczną i tych wszystkich, którzy narażają swoje życie dla naszego bezpieczeństwa" - zachęcali.

Imię Karol na cześć ostatniego cesarza Austrii

Chrzest święty Wojtyła otrzymał 20 czerwca 1920 roku w kościele parafialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach z rąk ks. Franciszka Żaka, kapelana wojskowego. Rodzice nadali mu imię Karol, na cześć ostatniego cesarza Austrii, Karola Habsburga.

Jego matką chrzestną była Maria Wiadrowska, siostra matki, zaś ojcem chrzestnym szwagier matki Józef Kuczmierczyk.

"Noszę w sobie od urodzenia wielki dług"

Papież miał świadomość, że dar życia zawdzięcza nie tylko Bogu i swoim rodzicom Emilii i Karolowi, ale także tym, którzy w 1920 roku stanęli do walki o wolną Polskę. Świadectwem tego są jego słowa wypowiedziane w czasie siódmej pielgrzymki do ojczyzny, 13 czerwca 1999 roku na cmentarzu poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w Radzyminie.

"Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem" - powiedział.

Zdjęcie Jan Paweł II / THIERRY ORBAN/Sygma / Getty Images

"Dobro ojczyzny uważam za moje dobro"

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, który w audiencji do rodaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu w 1998 roku wyznał: "Sprawy mojej ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Dobro ojczyzny uważam za moje dobro"

Polska była krajem, który papież odwiedzał najczęściej. Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. "Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku" - przypomnieli polscy biskupi z okazji setnej rocznicy Karola Wojtyły.

104 podróże apostolskie

Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały świat i głosząc ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 encyklik, w których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie nauczanie, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich i 31 Motu Proprio.

W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów, w tym pięciu Polaków i 2,5 tys. biskupów. Wyświęcił ponad dwa tys. księży, beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.

Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Beatyfikowany został 1 maja 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. Od tego momentu jego kult stał się dozwolony w Rzymie i w Polsce. W 2013 roku papież Franciszek uznał cud uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mora Diaz za wstawiennictwem Jana Pawła II. Kanonizacja odbył się 27 maja 2014 w Rzymie.

100-lecie urodzin św. Jana Pawła II 1 / 21 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był drugim synem Karola i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego brata Edmunda, który został lekarzem i zmarł w Krakowie w 1932 roku oraz starszą siostrę Olgę, która zmarła 16 godzin po narodzinach.

Obchody 100-lecia urodzin Papieża Polaka

W dzień papieskiego jubileuszu 18 maja, o godz. 17 w sanktuarium św. Jana Pawła II rozpocznie się msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, transmitowana przez TVP3. Po niej o godz. 18.05 TVP1 wyemituje koncert "Santo Subito - prorok naszych czasów". Natomiast o godz. 20 słowo do Polaków skieruje papież Franciszek. Jego przesłanie będzie emitowane w TVP1 i w innych mediach oraz na kanale YouTube archidiecezji krakowskiej.

W Warszawie 18 maja, kard. Nycz odprawi mszę św. dla społeczności Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia nazywanej "żywym pomnikiem św. Jana Pawła II". Eucharystia rozpocznie się o godz. 20.30 w kaplicy Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego na Bielanach. Z kolei o godz. 18. bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył mszy św. w budującym się w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II. Liturgia zwieńczy dziewięciomiesięczną nowennę narodową za wstawiennictwem papieża. Do parafii przysłano ponad 5 tys. intencji z kraju i ze świata.

18 maja ruszy oficjalnie portal JP2online, czyli stworzona przez Centrum Myśli Jana Pawła II wyszukiwarka materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II. Zostanie także uruchomiony serwis internetowy Telewizji Polskiej, na którym można znaleźć m.in. archiwalne nagrania ze wszystkich pielgrzymek papieża do Polski.

Od roku prowadzona jest też ogólnopolska akcja "Dar na Stulecie", która zbiera podejmowane w hołdzie "Papieżowi Polakowi" dzieła charytatywne, modlitewne, edukacyjne i kulturalne.