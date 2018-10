Synod: Skandal pedofilii stanowi poważną przeszkodę dla misji Kościoła

Skandal pedofilii stanowi "poważną przeszkodę dla misji" Kościoła - to stwierdzenie znalazło się w dokumencie końcowym synodu biskupów na temat młodzieży, opublikowanym w sobotę. Kościół zobowiązał się do przyjęcia rygorystycznych kroków, by zapobiec nadużyciom.

Zdjęcie Synod; zdj. ilustracyjne /AFP

W obszernym dokumencie podkreślono, że czyny "popełnione przez niektórych biskupów, księży, duchownych i świeckich" spowodowały, że są "ofiary, a wśród nich wielu młodych ludzi i cierpienia, które mogą trwać całe życie i na które żadna skrucha nie będzie lekarstwem".

Reklama

Zjawisko pedofilii, dodano, jest "rozpowszechnione w społeczeństwie" oraz "dotyczy także Kościoła i stanowi poważną przeszkodę dla jego misji".

Dokument potwierdza "stanowcze zaangażowanie na rzecz przyjęcia rygorystycznych kroków prewencji, które zapobiegną powtórzeniu się" nadużyć.