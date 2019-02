"Oby był to czas nawrócenia" - to słowa papieża Franciszka zamieszczone na jego profilu na Twitterze przed rozpoczynającym się w czwartek pierwszym szczytem w Watykanie na temat walki z pedofilią. Watykan podkreśla konieczność zmiany mentalności w Kościele.

Odnosząc się do spotkania pod hasłem "Ochrona nieletnich w Kościele" Franciszek podkreślił: "Będziemy przeżywać kilka dni dialogu i komunii, słuchania i rozeznawania. Oby był to czas nawrócenia. Nie chcemy głosić samych siebie, lecz Tego, który za nas umarł".

Na to, że będzie to czas nawrócenia, zwraca także uwagę w tytule artykułu watykański dziennik "L'Osservatore Romano" w swym czwartkowym wydaniu.

Spotkanie z udziałem przewodniczących wszystkich episkopatów i przełożonych generalnych żeńskich i męskich zakonów otworzy rano modlitwa i słowo wstępne wygłoszone przez papieża.

Jak zaznaczono na oficjalnym watykańskim portalu Vatican News, tematem dyskusji będzie konieczność uświadomienia sobie przez cały Kościół "dramatycznych i niemożliwych do zatarcia konsekwencji" wykorzystywania dla ofiar, ich wysłuchanie, kwestia odpowiedzialności biskupów i przejrzystości.

"Głos dzieci i nastoletnich ofiar tej ohydnej przemocy nie pozostanie niewysłuchany. Ich wołanie przerwie barierę milczenia, która zbyt długo nie pozwalała zrozumieć" - podkreślono w komentarzu na watykańskim portalu. Przypomina się zarazem, że zarówno Franciszek, jak i jego poprzednik Benedykt XVI regularnie spotykali się z ofiarami nadużyć: "słuchali ich, płakali i modlili się z nimi".

Media Stolicy Apostolskiej wskazują na to, że kierowane są apele o zmianę mentalności po to, aby "nikt nigdy więcej nie udawał, że nie widzi, by nie ukrywał, nie tuszował, nie umniejszał".

W komentarzach mowa jest o tym, że po raz pierwszy w historii Kościoła temat pedofilii będzie omawiany w skali globalnej. Dla Watykanu będzie to zarazem kolejny krok po długiej serii inicjatyw podejmowanych od prawie 20 lat, w trakcie których wprowadzone zostały coraz bardziej surowe i skuteczne przepisy, by zwalczać tę plagę. Jak podkreśla Watykan, procedury te pozwoliły drastycznie zmniejszyć liczbę przypadków w ostatnim czasie.

Przedstawiciel komitetu organizacyjnego spotkania arcybiskup Charles Scicluna z Malty powiedział przed szczytem za Spiżową Bramą, że niezbędne jest "wzmocnienie wspólnej odpowiedzi" na nadużycia, prewencja oraz obalenie "zmowy milczenia".

Abp Scicluna zapytany o to, czy spotkanie wpłynie pozytywnie na wiarygodność Kościoła, odparł: "Wiarygodność nie jest kwestią możliwą do rozwiązania podczas trzydniowych obrad. O nią walczy się stale każdego dnia".

W przeddzień inauguracji szczytu jego organizatorzy spotkali się z grupą 12 ofiar; mężczyzn i kobiet z różnych krajów reprezentujących różne stowarzyszenia. Rozmowa była emocjonalna, pełna napięć i padło w jej trakcie dużo słów niezadowolenia i krytyki pod adresem Watykanu, który - jak podkreślano - mógłby robić znacznie więcej. Tymczasem, mówili hierarchom przedstawiciele osób poszkodowanych, "ciągle mówi się to samo" - ujawnił portal Vatican Insider.

Przybyli do Rzymu reprezentanci stowarzyszeń ofiar powtarzają postulat faktycznej realizacji linii zerowej tolerancji i uchwalenia uniwersalnego prawa, by natychmiast położyć kres czynom pedofilii w Kościele. Pojawiły się wśród nich opinie, że wszystko wskazuje na to, że Stolica Apostolska nie ma jasnego planu walki z wykorzystywaniem nieletnich.

Z Rzymu Sylwia Wysocka