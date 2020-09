W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach w Polsce zostanie odczytany list biskupów do wiernych. List Pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce nawiązuje do przeżywanej w kraju epidemii.

List ten ma być odczytany w najbliższą niedzielę, 6 września.



W dokumencie biskupi zwracają uwagę, że przymusowe pozostawanie w domu w gronie najbliższych pozwoliło zobaczyć, co tak naprawdę kryje się w ludzkim wnętrzu.



"Być może udało się nam zobaczyć, wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze życie, ujawniły się emocje, wyszły na jaw słabości i mocne strony wzajemnych relacji. Warto jeszcze raz objąć myślą ten okres i wyciągnąć z niego praktyczne wnioski" - piszą biskupi.

Przywołując słowa św. Pawła Apostoła z listu do Rzymian podkreślają, że "nie ma w naszym życiu niczego, czego Bóg nie mógłby wykorzystać dla naszego wzrostu".



"Ci, którzy dzięki czasowemu porzuceniu zawrotnego tempa spraw dostrzegli, że ich relacje rodzinne wymagają uzdrowienia, mogą być wdzięczni, że dysponują diagnozą umożliwiającą wprowadzenie zmian w najistotniejszej przecież sferze życia" - zwracają biskupi zachęcając do skorzystania z fachowej pomocy. "Owocem pozytywnie przeżytego kryzysu jest pogłębienie i umocnienie relacji" - czytamy w liście.

Biskupi podziękowali także rodzicom, którzy są "pierwszymi i najważniejszymi katechetami" za ich troskę o wychowanie dzieci w duchu wiary.

Podkreślając rolę mediów w dziele głoszenia Dobrej Nowiny, biskupi zwrócili uwagę na potrzebę mądrego korzystania z przestrzeni wirtualnej. "Zbyt długie, bezmyślne korzystanie z Internetu czy gier komputerowych zabiera nam czas, który moglibyśmy przeznaczyć na modlitwę, rozwój prawdziwych, głębokich relacji, wartościową lekturę czy pracę" - napisali biskupi.

Zwrócili również uwagę na znaczenie przeżywania wiary we wspólnocie i potrzebę pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. "Odkrywajmy codziennie w swym życiu obecność Jezusa, najlepszego i najważniejszego Przyjaciela. Pomóżmy w tym naszym wychowankom. Osobista relacja z Jezusem, który już nas nie nazywa sługami, ale przyjaciółmi ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia wiarą. Przy tej relacji jeszcze bardziej istotne stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi, nabierając zupełnie nowego, głębszego znaczenia" - napisali biskupi.