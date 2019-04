Wielkanoc 2019. Kiedy trzeba iść do kościoła?

Święta wielkanocne to czas najważniejszych uroczystości dla katolików. W tym czasie obchodzą oni pamiątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W które dni trzeba iść do kościoła?

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Jakub Kamiński /PAP

Dni, w których katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej określa Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie nr. 1246: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych" - czytamy.

Ten paragraf oznacza, że w święta wielkanocne wierni mają obowiązek uczestniczenia w mszy świętej tylko w Niedzielę Zmartwychwstania.

Mimo tradycji, poniedziałek wielkanocny nie jest świętem nakazanym, ale Komisja Episkopatu Polski zaleca uczestnictwo w mszy. "Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek do Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są świętami nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy, by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii" - piszą polscy hierarchowie.

Niektórzy uważają, że sobotnia liturgia Wigilii Paschalnej odprawiana wieczorem zastępuje mszę w niedzielę. Tak jednak nie jest i katolicy są zobowiązani do uczestnictwa mszy w niedzielę w ciągu dnia, a nie w sobotę po zmroku.