Wielkanoc 2020. Akcja #Święconka. Episkopat zachęca do publikowania zdjęć swoich koszyczków

W związku z epidemią koronawirusa w tym roku nie będzie święcenia pokarmów w kościołach w Wielką Sobotę. Co nie oznacza, że święconki w tym roku w ogóle nie ma nie być. Obrzęd ten zastąpiony jest ich błogosławieństwem w domach w Niedzielę Wielkanocną. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik zachęca do publikacji w mediach społecznościowych zdjęć tradycyjnych koszyczków wielkanocnych z hasztagiem #Święconka.

Zdjęcie Koszyk ze święconką - w tym roku powinien zostać pobłogosławiony w domu /Lukasz Solski/ /East News



Rzecznik Episkopatu poinformował, że w tym roku przed śniadaniem wielkanocnym ojciec rodziny lub inna osoba wypowiada formułę błogosławieństwa ( TUTAJ ). Dodał, że przy błogosławieństwie można odczytać fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa.

Reklama

"Pomimo braku w tym roku obrzędu poświęcenia pokarmów w kościołach, nie rezygnujmy z przygotowania wielkanocnych koszyczków z pisankami. Zaangażujmy do tego szczególnie najmłodszych. Zdjęcia naszych koszyków możemy publikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #Święconka" - podkreślił.

Liturgia Wigilii Paschalnej online

Ks. Rytel-Andrianik zaprosił też do łączenia się ze wspólnotą Kościoła w Liturgii Wigilii Paschalnej poprzez transmisje.



"To najważniejsza liturgia w roku, gdy śpiewany uroczysty Exsultet, czyli Orędzie Paschalne, ogłaszające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne, słuchamy czytań z Pisma Świętego, które przeprowadzają nas przez całą historię zbawienia: od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania. To czas nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią" - powiedział.

"Stwórzmy wspólnotę przy wirtualnym stole"

Jak przypomniał rzecznik Episkopatu, tegoroczne święta przeżywany w naszych domach, bez spotkań z rodziną i znajomymi.



"Nie bądźmy jednak w tym czasie sami, kontaktujmy się poprzez rozmowy telefoniczne i komunikatory internetowe. Jako znak pamięci wysyłajmy zdjęcia naszym bliskim i przyjaciołom. Podzielmy się tym jak świętujemy w mediach społecznościowych. Zdjęcia i filmiki możemy publikować z hasztagiem #Wielkanoc. Stwórzmy wspólnotę przy wirtualnym wielkanocnym stole, w oczekiwaniu na możliwość bezpośredniego kontaktu" - podkreślił.

Zachęcił też do pomocy seniorom, chorym i samotnym oraz do modlitwy w intencji zmarłych i ich rodzin. "Pamiętajmy w tym czasie również o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach medycznych i wszystkich, którzy Święta Wielkanocne spędzą w pracy dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa" - dodał.