65-letni przedsiębiorca oskarżony o wyłudzenie czterech mln zł podatku VAT

Za wyłudzenie prawie czterech milionów złotych podatku VAT odpowie wkrótce przed sądem 65-letni przedsiębiorca z Czechowic-Dziedzic. Według śledztwa, mężczyzna wyłudzał pieniądze na podstawie fikcyjnych faktur dotyczących zakupu miedzi.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń śledczych, przedsiębiorca przyjmował do ewidencji działalności gospodarczej swojej firmy zawierające nieprawdę faktury od firm z Bytomia, Gdańska i Poznania. Nielegalny proceder miał trwać od czerwca 2010 roku do stycznia 2011 roku.

"W oparciu o fikcyjne faktury dotyczące zakupu miedzi, mężczyzna niezasadnie obniżał podatek, wynikający z tych faktur, pomimo że faktycznie nie nabywał towaru. Następnie uzyskał on nienależny zwrot podatku VAT. Podmioty, od których oskarżony rzekomo nabywał towary, wprowadzały go do obrotu na terenie Polski, bez opłacenia podatku należnego, z wykorzystaniem zerowej stawki podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym" - podała PK.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych dokonano zabezpieczono majątek przedsiębiorcy na kwotę 920 tys. zł. Wobec mężczyzny zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 15 tys. zł. 65-latek nie był wcześniej karany. Jego proces będzie toczył się przed Sądem Okręgowym w Katowicach.