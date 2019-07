W korycie potoku Węgierski w Brennej w Beskidzie Śląskim znaleziono ciało martwego wilka - poinformowało Stowarzyszenie dla Natury "Wilk". Zwierzę zostało zastrzelone z broni palnej. Sprawę bada policja i prokuratura.

Zdjęcie Wilk, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" poinformowało na swojej stronie internetowej, że martwego wilka znaleziono w Beskidzie Śląskim w poniedziałek, 1 lipca. Ciało znajdowało się w korycie potoku Węgierski w Brennej.



"Wilk, dorosły samiec w wieku około 6-7 lat, został zastrzelony z broni palnej dzień lub dwa dni wcześniej" - napisano.



Przyrodnicy uważają, że wilk był ojcem w jednej z dwóch wilczych grup żyjących na terenie Beskidu Śląskiego. Obecnie wychowują one sześciotygodniowe szczenięta. Jak zaznacza stowarzyszenie, młode bez ojca mogą nie przeżyć.



Wilk został zastrzelony na obszarze Natura 2000, który utworzono m.in. dla ochrony lokalnej populacji tego drapieżnika. Stowarzyszenie zaznacza, że to nie pierwszy sygnał o nielegalnych odstrzałach wilków na tym terenie. Sprawa trafiła do policji i prokuratury.

Zwłoki wilka zostały zabezpieczone przez przyrodników i będą poddane szczegółowym badaniom.