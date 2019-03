Nieznani sprawcy wysadzili w powietrze w sobotę nad ranem bankomat stojący przy wejściu do sklepu w dzielnicy Lipnik w Bielsku-Białej - poinformowała rzeczniczka bielskiej policji Elwira Jurasz. Zrabowano pieniądze, ale policja nie podała kwoty.

Wskutek wybuchu pokrywa bankomatu została odrzucona na kilkadziesiąt metrów. Urządzenie zaczęło płonąć. Ugasili je strażacy.

Policja nie podaje szczegółów zdarzenia. Nie wiadomo m.in., jakiego materiału użyli sprawcy do zniszczenia bankomatu. "Trwają czynności. Gromadzimy materiał dowodowy" - powiedziała Jurasz.

"Apelujemy do osób, które były świadkami lub przejeżdżały między godziną 3. i 4. w rejonie Lipnika samochodami wyposażonymi w kamery rejestrujące obraz, by zgłosiły się na policję. Być może ktoś coś zarejestrował, co mogłoby nam pomóc w rozwiązaniu sprawy" - dodała policjantka.

Lokalny portal bielsko.biala.pl przypomniał, że to już drugi podobny przypadek kradzieży w okolicy miasta. Rok temu wysadzony w powietrze został bankomat przy sklepie w podbielskim Jaworzu. Sprawców nie ujęto.