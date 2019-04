Cieszyn: Imigranci z Afganistanu ukryci w ciężarówce

Straż Graniczna zatrzymała w Cieszynie trzech młodych Afgańczyków, którzy nielegalnie wjechali do Polski. Byli ukryci w naczepie ciężarówki. Kierowca pojazdu - obywatel Macedonii - nie wiedział, że razem z nim podróżują nielegalni migranci.

Rzeczniczka śląskiej Straży Granicznej mjr Katarzyna Walczak poinformowała, że obcokrajowców zatrzymali funkcjonariusze ze Straży Granicznej w Bielsku-Białej.

"Do zatrzymania cudzoziemców doszło 8 kwietnia w Cieszynie. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy na macedońskich numerach rejestracyjnych. Następnie wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej, po zdjęciu zabezpieczeń celnych, otwarto naczepę samochodu. W jej wnętrzu pomiędzy przewożonym towarem ukrywało się trzech młodych mężczyzn" - relacjonowała Walczak.

Migranci nie mieli przy sobie żadnych dokumentów. Mówili, że pochodzą z Afganistanu. Kierowcą ciężarówki był obywatel Macedonii. "Przewoził on rudę cynku z Serbii do jednej z firm na terenie Polski i nie miał pojęcia, że podróżują z nim nielegalni migranci" - dodała Walczak.

Obywatelstwo i dane personalne obcokrajowców ustalono w obecności tłumacza. W trakcie badań lekarz stwierdził, że jeden z zatrzymanych Afgańczyków jest nieletni, a dwóch pozostałych ma co najmniej osiemnaście lat. Imigranci mówili, że do naczepy dostali się w Serbii i chcieli dotrzeć do Francji.

Dwóm pełnoletnim obcokrajowcom przedstawiono zarzuty o przekroczeniu granicy wbrew przepisom. Afgańczycy zostali umieszczeni w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Będą tam przebywać do czasu zakończenia postępowania administracyjnego.