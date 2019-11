Częstochowa: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym

Do wybuchu gazu, najprawdopodobniej z rozszczelnionej butli, doszło w poniedziałek po południu w domu jednorodzinnym w Częstochowie. Nie było poszkodowanych, według wstępnych ocen budynek po naprawie powinien nadawać się do zamieszkania.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, zgłoszenie o zdarzeniu napłynęło do strażaków po godz. 16. Gaz wybuchł w domu jednorodzinnym przy ul. Prusa.

"Prawdopodobnie miało miejsce rozszczelnienie butli gazowej; gaz nagromadził się i doszło do wybuchu. Nie było pożaru, dwie osoby same opuściły budynek, bez potrzeby hospitalizacji. Mocniej uszkodzone zostało okno, w innych wyleciały szyby. Działania straży pożarnej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i wyniesienia butli" - relacjonowała Gołębiowska.

Według przekazanych strażakom wstępnych ocen nadzoru budowlanego obiekt, po naprawach, powinien nadawać się do zamieszkania.