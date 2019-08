Częstochowa: Wybuch w bloku. Mężczyzna stracił ręce

W piątek późnym wieczorem w częstochowskiej dzielnicy Północ doszło do wybuchu w bloku mieszkalnym. W eksplozji poważnie rannych zostało dwóch mężczyzn. Jeden z nich stracił ręce, a drugi jest dotkliwie poparzony. Jak poinformowało serwis RMF24, w chwili wybuchu w mieszkaniu przebywało pięć osób, w tym sześcioletnie dziecko. Mieszkańców bloku ewakuowano.

Policja bada okoliczności wybuchu, do którego doszło w piątek około godziny 21. na 3 piętrze bloku mieszkalnego przy ul. Sosabowskiego w Częstochowie. Poszkodowani zostali dwaj bracia w wieku 31 i 33 lat.



Jak poinformowała w sobotę oficer prasowa częstochowskiej policji asp. Sabina Chyra-Giereś, w mieszkaniu znaleziono prekursory materiałów wybuchowych. Mężczyźni mieli samodzielnie konstruować petardę, mieszając różne związki chemiczne. Policja ustala, czy zgromadzone materiały mogły służyć do działalności przestępczej - podaje PAP.



W chwili eksplozji w mieszkaniu przebywało pięć osób, w tym sześcioletnie dziecko, któremu nic się nie stało - podaje RMF24.



Eksplozja była na tyle silna, że wybiła szyby w mieszkaniu. Strażacy ewakuowali z bloku około 50 osób, którzy do domów wrócili około godziny piątej rano - informuje "Dziennik Zachodni".

Ranni mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala.