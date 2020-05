Dwukrotnie przejechał psa, a nagranie zamieścił w sieci. Zapadł wyrok

Oskarżony o przejechanie psa Rafał B. został uznany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie winnym zarzucanych mu czynów i skazany na półtora roku prac społecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie, nawiązkę na rzecz organizacji prozwierzęcych w wysokości 10 tysięcy złotych oraz pokrycie kosztów sądowych w wysokości ponad 20 tysięcy zł. "Nigdy nie sądziliśmy, że wyrok będzie tak niski" - piszą obrońcy zwierząt.

Mieszkaniec gminy Syców miał celowo przejechać psa samochodem dostawczym, cofnąć i ponownie przejechać zwierzę. Swój czyn nagrał, a wideo opublikował w sieci.

Do zdarzenia doszło w czerwcu ubiegłego roku. Po nagłośnieniu sprawy Rafał B. został zwolniony z firmy transportowej, w której pracował.

24 marca Sąd Rejonowy w Myszkowie wyrokiem nakazowym skazał Rafała B. na dwa lata prac społecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie, nawiązkę na rzecz jednej z organizacji prozwierzęcych w wysokości 10 tysięcy zł, nakazał mu zwrot kosztów postępowania sądowego w wysokości ponad 20 tysięcy zł - informuje "Dziennik Zachodni".

Rafał B. otrzymał również 10-letni zakaz posiadania zwierząt.

"Zdaniem sądu w tym przypadku nie ma konieczności orzeczenia kary pozbawienia wolności, a wystarczające będzie ograniczenie wolności w postaci prac społecznych" - tłumaczy Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

"Nigdy nie sądziliśmy, że wyrok będzie tak niski"

Orzeczenie sądu dotarło do Pogotowia dla Zwierząt, które było jedną ze stron w sprawie. Organizacja nie zgadza się z zasądzonym wyrokiem. Jak zaznacza, to nie jedyna sprawa, jaka toczy się przeciwko Rafałowi B.

"Dziś, tj. w poniedziałek otrzymaliśmy informację z Sądu Rejonowego z Myszkowa (działamy jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej) informujący nas o tym, iż rozprawy nie będzie bo sędzia doszedł do wniosku, iż zebrane w sprawie dowody wystarczą do wydania wyroku nakazowego. Jest on dopuszczalny, bo sprawca przyznał się do winy. Ale nigdy nie sądziliśmy, że wyrok będzie tak niski" - pisze organizacja na Facebooku.

"Jeszcze dziś będziemy pisać sprzeciw od tego wyroku. Będzie wiązało się to z tym, iż wyrok utraci swoją moc i sprawa zostanie rozpoznania na zasadach ogólnych, czyli będą przeprowadzone normalne rozprawy i słuchani świadkowie" - dodaje.



"Mamy nadzieję na surowy wyrok bezwzględnego więzienia. Takiego będziemy się dla Rafała B. domagać" - kończy Pogotowie dla Zwierząt.