Eksplozja zniszczyła dom. Jedna osoba ranna

Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Bełku w powiecie rybnickim. Siła eksplozji zniszczyła budynek - runęła ściana frontowa. Wszystko wskazuje, że ranny mężczyzna jest jedyną poszkodowaną osobą, ale strażacy przeszukają jeszcze gruzowisko.

Zdjęcie Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala, zdjęcie ilustracyjne /123rf /123RF/PICSEL

Rzecznik rybnickiej komendy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Bogusław Łabędzki powiedział, że do wybuchu w budynku przy ul. Głównej doszło prawdopodobnie w wyniku wycieku gazu z 11-kilogramowej butli.



"Wskutek wybuchu został zniszczony budynek jednorodzinny. Jedna osoba została poszkodowana. To mężczyzna, któremu jest udzielana pomoc medyczna, zostanie zabrany do szpitala przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (...) Czekamy na grupę poszukiwawczą z Jastrzębia-Zdroju, która potwierdzi, czy w budynku nie było jeszcze innych osób" - powiedział tuż przed godz. 14 Łabędzki.

Reklama

Jak dodał rzecznik, poszkodowany w wybuchu mężczyzna był przytomny, wyszedł z domu o własnych siłach, ale jest poważnie poparzony.

Strażak sprecyzował, że gaz zniszczył jeden z budynków w zabudowie bliźniaczej. Eksplozja przewróciła frontową ścianę domu, inne są popękane. Budynek nie nadaje się do zamieszkania.