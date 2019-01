Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaapelował w piątek do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego w Żywcu i Cieszynie, aby reagowały, jeśli grubość pokrywy śniegu na dachach budynków będzie duża. Synoptycy prognozują w Beskidach intensywne opady śniegu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Xinhua / eyevine/ /East News

"W najbliższych dniach meteorolodzy przewidują kolejne intensywne opady śniegu, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Możliwe jest, iż zwiększy się znacznie pokrywa śnieżna na budynkach. Szczególnie zagrożone są obiekty budowlane na terenie gmin powiatu cieszyńskiego: Istebna i Wisła oraz powiatu żywieckiego: Milówka i Rajcza, które to znajdują się na wysokości powyżej 600 m n.p.m." - podały służby prasowe wojewody.



Wieczorek zaapelował, by odpowiednie służby "podjęły działania określone w rozporządzeniu wojewody w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. "Służby muszą zwrócić uwagę na grubość pokrywy śnieżnej. Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna IMGiW - Państwowy Instytut Badawczy przekazała informację, iż w stacji Istebna - Stecówka obciążenie śniegiem osiągnęło już wartość ok. 180 kg na 1 m kw. Przekroczenie normy następuje przy obciążeniu ok. 220 kg na 1 m kw." - podał urząd wojewódzki.

Ostrzeżenie dotyczy obiektów budowlanych projektowanych do połowy 2006 r. "Przede wszystkim zagrożone są budynki starsze, często nawet pustostany, o które nikt nie dba. Apeluję, aby zwrócić uwagę na takie obiekty, bowiem mogą znajdować się w nich przykładowo osoby bezdomne" - powiedział wojewoda Wieczorek.

Zbyt duża ilość śniegu na dachu spowodowała już w tym tygodniu zawalenie się dachu budynku jednorodzinnego w Szczyrku. Zaniedbana drewniana więźba załamała się pod ciężarem śniegu. W katastrofie na szczęście nikt nie ucierpiał.

Rozporządzenie wojewody m.in. zobowiązuje właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych lub balkonach. W razie znacznego nagromadzenia śniegu, lodu lub sopli, co stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub mienia, a także stateczności konstrukcji, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu ma podjąć niezwłoczne działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa.