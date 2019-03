Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Jaczyński i eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska po drodze z konwencji partii w Katowicach zatrzymali się w Częstochowie, by pomodlić się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Była to wizyta prywatna - informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska podczas modlitwy na Jasnej Górze, źródło zdjęcia: Biuro prasowe Jasnej Góry /

W krótkiej rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry, Kaczyński przyznał, że jest osobą, która "co dzień się modli i to nawet dosyć długo", ale jeśli tylko ma okazję, żeby pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, to z niej korzysta.



Reklama

"Nie ma takiego miejsca w Polsce, a dla nas, Polaków, pewnie nie ma takiego miejsca na świecie, gdzie lepiej można się modlić" - przekonywał prezes PiS.



Jak powiedział, Jasną Górę odwiedził w drodze powrotnej z Katowic, gdzie odbywała się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości, i był "jeszcze z wizytą u księdza arcybiskupa" (metropolitą częstochowskim jest abp Wacław Depo - red.).

Jak podaje Biuro Prasowe Jasnej Góry, w zakrystii Jarosława Kaczyńskiego powitali: o. Jan Poteralski, podprzeor sanktuarium i o. Michał Bortnik, zastępca kustosza Jasnej Góry.



Prezes PiS i Jadwiga Wiśniewska modlili się w intencji Ojczyzny i zbliżających się wyborów do europarlamentu.