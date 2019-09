W poniedziałek rano ma rozpocząć się naprawa rozszczelnionego zbiornika w przepompowni ścieków w Jaworznie (woj. śląskie). Do awarii doszło w sobotę, w jej wyniku część ścieków trafia do rzeki Przemszy. Spółka wodociągowa zapewnia, że awaria nie zagraża mieszkańcom.

"Ścieki są przewożone beczkowozami do oczyszczalni i wieczorem zostanie uruchomione ich ozonowanie, którego celem jest usuwanie zanieczyszczeń biologicznych. Jutro rano rozpocznie się spawanie i wzmocnienie zbiornika" - powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.

Do awarii doszło w sobotę po południu w przepompowni przy ul. Batorego.

"Na skutek awarii część ścieków trafiła do przelewu burzowego i do rzeki Przemszy. Już teraz wypompowujemy te ścieki z pompowni do beczkowozów i przewozimy bezpośrednio do oczyszczalni, gdzie będą oczyszczane. Jeżeli jakaś niewielka część będzie trafiała dalej do przelewu burzowego i do Przemszy, będzie ozonowana" - powiedział rzecznik spółki Wodociągi Jaworzno Sławomir Grucel.

Do ozonowania ścieków będzie używana aparatura, którą spółka z Jaworzna użyczyła kolegom z Warszawy podczas awarii oczyszczalni Czajka. Prace nad naprawą zbiornika mają ruszyć w poniedziałek rano. W usuwaniu samej awarii ma pomóc firma zewnętrzna, z doświadczeniem i specjalistycznym sprzętem spawalniczym.

"Jutro też będziemy wiedzieli, ile te prace naprawcze potrwają. Do chwili całkowitego uruchomienia pompowni będziemy ozonować i wywozić ścieki, aby tylko niewielki ich procent trafiał do przelewu burzowego" - zaznaczył rzecznik.

Grucel zapewnił, że awaria w żaden sposób nie zagraża mieszkańcom, nie ma też wpływu na jakość produkowanej przez jego firmę wody.