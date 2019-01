Po zderzeniu samochodu ciężarowego i siedmiu samochodów osobowych zablokowana została w woj. śląskim autostrada A4 w kierunku Wrocławia na wysokości Zabrza - podała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak wynika z informacji GDDKiA, w zdarzeniu na 319. kilometrze autostrady A4 uczestniczyły samochód ciężarowy oraz siedem samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana, jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana.

Utrudnienie według szacunków Dyrekcji może potrwać do około południa. W tym czasie kierowcy jadący A4 w kierunku Wrocławia już w Katowicach mogą kierować się w stronę Gliwic równoległą Drogową Trasą Średnicową (droga nr 902).

Alternatywą jest zjazd z autostrady na węźle Zabrze Południe i przejazd w kierunku Gliwic drogami 925 i 44 (przez Borową Wieś) lub 925 i 902 (przez Zabrze). Po godz. 9.30 korek przed węzłem Zabrze Południe miał niecały kilometr.

Od piątkowego popołudnia w centralnej części woj. śląskiego do soboty rano spadło od kilku do kilkunastu centymetrów śniegu. Z danych służb kryzysowych wynikało, że wszystkie drogi krajowe w regionie były przejezdne. Na sieci dróg krajowych w woj. śląskim pracowały 134 pojazdy do zimowego utrzymania oraz 166 pracowników.