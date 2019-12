Prokuratorzy prowadzą oględziny miejsca katastrofy w Szczyrku, gdzie w wyniku środowego wybuchu gazu zginęło osiem osób. Chcą przyjrzeć się nie tylko posesji po zawalonym domu, ale też znaleźć miejsce ewentualnego uszkodzenia gazociągu. Konieczne będą prace odkrywkowe, by dokopać się do rury.

Zdjęcie Zdjęcie z akcji poszukiwawczo-ratowniczej w Szczyrku / Andrzej Grygiel /PAP

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Bielsku-Białej śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Śledczy wstępnie przyjęli, że powodem katastrofy było uszkodzenie gazociągu w trakcie przewiertu. Zgodnie z tą hipotezą, z tego powodu doszło do wycieku gazu, a następnie eksplozji i pożaru.

Reklama

"Na miejscu jest dwóch prokuratorów. Tak naprawdę te czynności dopiero się rozpoczynają" - powiedziała w piątek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. Jak sprecyzowała, prokuratorzy rozpoczęli oględziny już w czwartek, gdy było już ciemno.

Prokuratura zaznacza, że oględziny będą prowadzone nie tylko na miejscu katastrofy, ale też w pobliżu zawalonego domu. "Ponieważ naszym zadaniem jest ustalenie przyczyny tego zdarzenia, to nasze działania będą się skupiały na ustaleniu czy rzeczywiście przyczyną katastrofy - zgodnie z naszą hipotezą - było uszkodzenie gazociągu" - powiedziała prok. Michulec.

Szykują się prace odkrywkowe

Jak dodała, w piątek będą trwały prace odkrywkowe, żeby znaleźć miejsce ewentualnego uszkodzenia gazociągu. Prokuratorzy będą też starać się uzyskać opinię specjalisty w dziedzinie maszyn wiertniczych.

Oględziny będą dotyczyły także samego miejsca katastrofy oraz budynków sąsiadujących z domem, który zniszczyła eksplozja. Chodzi o ocenę rodzaju uszkodzeń i ustalenie, czy i w jakim stopniu obiekty te były zagrożone wybuchem - i tym samym czy ich mieszkańcy uzyskają status pokrzywdzonych.

"Same czynności to żmudna praca. Prokuratorzy muszą to robić starannie i drobiazgowo, żeby niczego nie przeoczyć" - zaznaczyła prok. Michulec. Jak wskazała prokuratura, oględziny na miejscu będą warunkowały podejmowanie na bieżąco decyzje o powołaniu biegłych innych specjalności.

Równolegle w śledztwie zabezpieczono dokumentację i trwają, prowadzone przez policjantów, przesłuchania świadków. O swych ustaleniach policjanci na bieżąco informują prokuratorów.

Sekcja zwłok. Konieczne badania DNA

Na poniedziałek zaplanowano sekcje zwłok. Identyfikacja części ofiar wymaga badań DNA. W czwartek prokuratura czyniła ustalenia dotyczące pokrewieństwa i w piątek od wytypowanych osób będzie pobierany materiał porównawczy.

Szczyrk: Wybuch gazu w domu 1 / 19 Na miejscu eksplozji pracuje prawie 100 strażaków. Budynek całkowicie się zawalił. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ Źródło: PAP Autor: Hanna Bardo udostępnij

W środę wieczorem w domu jednorodzinnym w Szczyrku doszło do wybuchu. Pierwsze zgłoszenie napłynęło o godz. 18.26, a pierwsze jednostki były na miejscu dziesięć minut później. Do czwartkowego popołudnia w gruzach budynku znaleziono ciała ośmiorga osób: czworga dorosłych i czworga dzieci.

Polska Spółka Gazownictwa poinformowała w nocy ze środy na czwartek, że "najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku (...) było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę Aqua System".

Przewiert sterowany pod ziemią na głębokości 1,7 m wykonywali w środę wieczorem dwaj pracownicy tej bielskiej firmy. Miał on 30 m długości.

Zadanie zleciła firma Elmaro z Godziszki koło Szczyrku, która wykonuje usługi elektroenergetyczne. Policja wezwała prezesa bielskiej spółki Aqua System do złożenia wyjaśnień w sprawie jej prac w Szczyrku. Rozmawiała też z pracownikami, którzy w środę robili tam przewiert; do wybuchu doszło na ich oczach.

W wydanym w czwartek wieczorem oświadczeniu firma zaznaczyła, że jest zbyt wcześnie, by na tym etapie jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę tragedii, a także obarczać winą kogokolwiek.