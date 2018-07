Katowice: Policja szuka dwóch mężczyzn. Rozpoznajesz ich?

Dwóch mężczyzn ukradło telefon, który w centrum handlowym zostawiła mała dziewczynka. Policja z Katowic udostępnia ich wizerunki, apelując do każdego, kto rozpoznaje złodziei, o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.

Zdjęcie Rozpoznajesz ich? /Policja

Do zdarzenia doszło 29 czerwca bieżącego roku ok. godz. 20.30 w jednym ze sklepów centrum handlowego w Katowicach. Dziewczynka będąca z matką na zakupach zostawiła telefon komórkowy na półce ze sprzętem elektronicznym. Kiedy kobieta zauważyła jego brak, wróciła z córką do sklepu. Telefon jednak przywłaszczono.

Monitoring zarejestrował, jak dwóch młodych mężczyzn kradnie komórkę. Wizerunki podejrzanych udostępniają funkcjonariusze z Komisariatu Policji VI w Katowicach, prosząc o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawców.

Zdjęcie Zdjęcie z monitoringu / Policja

Z policją można skontaktować się, telefonując pod nr:

- 32 200 3881,

- 32 200 3850,

- 32 200 2555,

lub pisząc pod adres mailowy: kp6@katowice.ka.policja.gov.pl.