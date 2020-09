W mediach społecznościowych krąży nagranie pary uprawiającej seks na ulicy Mariackiej w centrum Katowic. Nagranie pochodzi z soboty (12 września) – podaje serwis Info Katowice.

Zdjęcie Katowice nocą, zdj. ilustracyjne /Wojciech Wójcik /Agencja FORUM

W jednym z ogródków piwnych przy ulicy Mariackiej miały miejsce miłosne uniesienia pary. Uprawiających seks nagrano, a wideo udostępniono na Instagramie. Teraz krąży po sieci, udostępniane za pośrednictwem facebookowej aplikacji Messenger - czytamy.

Reklama

Oficjalnie zdarzenie nie zostało zgłoszone na policję - twierdzi Info Katowice.

Serwis przypomina, że to nie pierwszy raz, gdy w centrum Katowic doszło do miłosnych incydentów w miejscu publicznym. Kilka lat temu na ulicy Mariackiej para uprawiała seks oralny. Drugi głośny przypadek to widok pary, która usnęła w trakcie uprawiania seksu na ławce pod katowickim Urzędem Miasta.