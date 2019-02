Dwaj pracownicy działu wentylacji kopalni Murcki-Staszic w Katowicach zmarli w czwartek na poziomie 900 m. Według wstępnych hipotez, znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania.

Zdjęcie Kopalnia Murcki-Staszic, zdj. ilustracyjne /Tomasz Kawka /East News

Poinformował o tym rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, Tomasz Głogowski.

Nie odnotowano żadnego wstrząsu

Nieprzytomnych kolegów znaleźli inni górnicy. Wezwany lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn.



"Podejrzewamy, że znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania. W kopalni nie odnotowano żadnego wstrząsu. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni powołana w tym celu komisja" - powiedział Głogowski.

Dodał, że rejon kopalni, w którym zmarli górnicy, został wyłączony z pracy.

Seria tragicznych wypadków

Poprzedni zgon w polskich kopalniach miał miejsce 22 stycznia. W kopalni Rydułtowy wskutek tąpnięcia zginął 44-letni górnik, a ośmiu innych pracowników doznało obrażeń. Sprawę bada prokuratura, a także Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego.

Zmarły w Rydułtowach górnik był piątą w tym roku śmiertelną ofiara w polskim górnictwie i trzecią w kopalniach węgla kamiennego. Poprzednie tegoroczne wypadki w sektorze węglowym także miały miejsce w kopalniach PGG - 5 stycznia w kopalni Piast-Ziemowit i 11 stycznia w kopalni Rydułtowy - tej samej, gdzie w nocy doszło do wstrząsu. Zginął tam wówczas 40-letni górnik przodowy, który pracował w ścianie przygotowywanej do likwidacji. Został dociśnięty elementem obudowy do przenośnika zgrzebłowego, doznając śmiertelnych obrażeń.

5 stycznia w kopalni Piast w Bieruniu, która jest częścią kopalni Piast-Ziemowit, również należącej do Polskiej Grupy Górniczej, zginął 33-letni górnik. Pracował on w przodku przy obudowie wyrobiska 650 m pod ziemią. Stał na pomoście roboczym, kiedy w pomost uderzyła tzw. łata - bryła węgla - odspojona od ociosu, czyli bocznej ściany wyrobiska. W wyniku uderzenia mężczyzna spadł z pomostu i uderzył głową w gąsienicę kombajnu. Zmarł w szpitalu na skutek doznanych obrażeń.

2019 r. rozpoczął się tragicznie również w kopalniach odkrywkowych. 8 stycznia w Zagładzie Górniczym Wiklino III w powiecie słupskim zginął 51-letni pracownik zakładu wydobywającego kruszywo naturalne. Był to kierowca ciężarówki, który w czasie załadunku auta stanął na skarpie, prawdopodobnie chcąc poszukać bursztynów. Doszło do osunięcia się materiału, który przysypał mężczyznę.

12 stycznia w należącej do KGHM Polska Miedź kopalni Rudna w Polkowicach, po silnym wstrząsie górotworu, zginął jeden górnik, a sześciu doznało niezagrażających życiu obrażeń.

Najtragiczniejszym ubiegłorocznym wypadkiem górniczym było majowe tąpnięcie w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło pięciu górników. Ponadto 20 grudnia w czeskiej kopalni CSM Stonawa wybuch metanu zabił 13 górników, wśród nich 12 Polaków.

Anna Gumułka, Krzysztof Konopka