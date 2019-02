We wtorek ok. godz. 11.30 służby ratunkowe w Kłobucku (woj. śląskie) otrzymały wezwanie o płonącym mężczyźnie. Poszkodowany w stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala.

Zdjęcie Śmigłowiec LPR (zdj. ilustracyjne) /Michal Adamowski /Reporter

Mężczyzna przez kilkadziesiąt minut był reanimowany w karetce pogotowia. W stanie ciężkim został przetransportowany przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.



- Zdarzenie miało miejsce w Kłobucku w jednym z domów, który mieści się na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Mickiewicza. Zgłaszający mówił, że będący w mieszkaniu mężczyzna zapalił się. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, można wykluczyć udział osób trzecich w tym zdarzeniu - mówi sierż. sztab. Tomasz Solnica z KPP w Kłobucku cytowany przez Dziennik Zachodni.



Policja ustala, czy doszło do celowego podpalenia, czy był to wypadek.