Po kilku godzinach akcji strażacy opanowali pożar, który wybuchł w czwartek rano w zakładzie przetwórstwa odpadów przemysłowych w Myszkowie (Śląskie). Spłonęła hala recyklingu o wymiarach ok. 40 na 60 metrów. Trwa dogaszanie.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach powiedział, że choć pożar jest opanowany, akcja na miejscu jeszcze potrwa, prawdopodobnie cały dzień. Chodzi o to, by przegrzebać pogorzelisko i dogasić zarzewia ognia. Do akcji wezwano 35 jednostek zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali przed 6 rano. W wyniku pożaru spłonęła hala zakładu, strażakom udało się ochronić budynki biurowe. Nikt nie został poszkodowany.

Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie, gdzie doszło do pożaru, zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych i poużytkowych. Posiada nowoczesną, unikatową w skali kraju linię do pełnego recyklingu zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych oraz sorbentów, czyściw i zaolejonych ubrań roboczych, a także linię technologiczną do odzysku odpadów skórzanych, gumowych, tekstylnych i z tworzyw sztucznych. Może też wytwarzać z opadów paliwa alternatywne.