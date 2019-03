​Poszukiwani są sprawcy napadu na bank w Katowicach. Złodzieje ukradli pieniądze i uciekli. Policja nie ujawnia, ile pieniędzy zabrano.

Zdjęcie Policja apeluje do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o sprawcach napadu /Śląska policja /Policja

Do napadu doszło we wtorek rano. Kilka minut po godz. 9 do placówki bankowej weszło dwóch mężczyzn. W rękach mieli przedmioty przypominające broń. Grożąc pracownikom banku, zażądali pieniędzy. Po kradzieży uciekli.

W czasie napadu w banku było kilku klientów. Nikomu nic się nie stało.

Zaraz po zgłoszeniu napadu na miejscu byli policjanci. Mieli ze sobą m.in. psa tropiącego. Przesłuchano też pierwszych świadków oraz przejrzano nagrania z kamer monitoringu, które zarejestrowały przebieg napadu. Teraz policja publikuje te nagrania, prosząc o kontakt tych, którzy mogą rozpoznać napastników.

Można się kontaktować z policjantem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu 32 200 20 00 w godzinach od 8.00 do 15.00, dzwonić na numer 32 200 25 55 całodobowo lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji tel. 997 i 112. Na informacje policja czeka także pod adresem e-mail: ppziz@katowice.ka.policja.gov.pl lub dyzurny@katowice.ka.policja.gov.pl.

Napastnikom grozi do 12 lat więzienia.