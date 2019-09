Po wykolejeniu się w nocy z soboty na niedzielę wagonów z tłuczniem między Jaworznem Szczakową a Trzebinią zablokowany został jedyny czynny tor remontowanej trasy kolejowej Katowice-Kraków - wynika z informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego.

Jak podano w niedzielnym porannym raporcie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, do wykolejenia się wagonów z tłuczniem doszło przed godz. 1 w nocy na odcinku Jaworzno - Pieczyska. Na odcinku Jaworzno Szczakowa - Trzebinia, z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne, jedyny czynny tor został zablokowany.

"Występuje przerwa w ruchu pociągów. Pociąg pospieszny został skierowany drogą okrężną przez Chełmek. Dla pociągów osobowych relacji Katowice - Kraków na zablokowanym odcinku zorganizowana została zastępcza komunikacja autobusowa" - podano w informacji WCZK.

Remonty na linii kolejowej Katowice-Kraków

W lipcu br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział zakończenie w 2020 r. remontów na linii kolejowej Katowice-Kraków między Jaworznem Szczakową a Krakowem. Trwające tam prace te są częścią jednego z projektów podstawowych obecnego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r.

Całość trwających remontów między Jaworznem a Krakowem, powinna zakończyć się w 2020 r. W I półroczu br. PLK informowały, że jeszcze w III kw. 2019 r. powinna zakończyć się będąca ich częścią warta blisko 300 mln zł modernizacja linii kolejowej między Jaworznem a Trzebinią.

Zakładająca wykorzystanie środków unijnych na lata 2007-2013 modernizacja trasy E30 Katowice - Kraków (w tytułach projektów podawany jest zakres Zabrze - Kraków) rozpoczęła się w 2011 r. i pierwotnie miała zakończyć w czerwcu 2014 r. Na niemal wszystkich odcinkach realizacyjnych powstały problemy.

W 2014 r., gdy wiadomo było, że nie uda się zrealizować robót przy wykorzystaniu poprzednich środków unijnych, poprzenoszono je na inne zadania (do czerwca 2016 zrealizowano tylko prace między Sosnowcem Jęzorem a Jaworznem Szczakową - 12,3 km). Zasadniczą część modernizacji linii Kraków - Katowice przewidziano do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Umowy z nowymi wykonawcami większości odcinków podpisywano w latach 2016 i 2017. Dokończenie modernizacji linii Katowice-Kraków zakłada zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. Przewidziana w KPK wartość prac do przeprowadzenia to 2,275 mld zł.

Modernizacja, czyli kompleksowa przebudowa służąca m.in. podniesieniu prędkości do 160 km/h, obejmuje tylko odcinek od Sosnowca Jęzora do Krakowa. Poprawę jakości pozostałych odcinków od Katowic do Sosnowca Jęzora przewidziano w innych przedsięwzięciach.