Adam Neumann, w minioną niedzielę wybrany w przedterminowych wyborach na prezydenta Gliwic, odebrał w czwartek zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie, wymagane do objęcia funkcji prezydenta. Neumann przez blisko 13 lat był wiceprezydentem miasta. W wyborach poparło go 51,18 proc. głosujących.

Zdjęcie Nowo wybrany prezydent Gliwic Adam Neumann podczas uroczystości ślubowania na urząd prezydenta miasta / Andrzej Grygiel /PAP

"Zwycięstwo w pierwszej turze daje mi ogromny kredyt zaufania i również obarcza mnie ogromną odpowiedzialnością. Będę starał się sprostać temu wyzwaniu, tej odpowiedzialności, tak, żeby w sposób jak najlepszy zarządzać miastem, zarządzać wszystkimi sprawami publicznymi" - powiedział nowy prezydent po złożeniu ślubowania.

Zaświadczenie o wyborze wręczył Neumannowi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Leszek Nasiadko, dziękując przy tym gliwickim urzędnikom, komisarzowi wyborczemu oraz katowickiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego za współpracę w sprawnym przeprowadzeniu przedterminowych wyborów.

Frankiewicz wśród uczestników

Wśród uczestników czwartkowej uroczystości był m.in. długoletni prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, którego wybór do Senatu w październiku ub. roku spowodował konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Frankiewicz, który rządził Gliwicami ponad 26 lat, właśnie Neumanna wskazał jako swojego potencjalnego następcę, rekomendując wyborcom głosowanie na niego. Kandydata poparło ponad 24,8 tys. gliwiczan.

Prośby do mieszkańców i urzędników

Neumann podziękował gliwiczanom za udział w wyborach. Ocenił, że ponad 35-procentowa frekwencja w niedzielnym głosowaniu to dobry wynik jak na przedterminowe wybory, które nie były tak nagłośnione przez media jak wybory w skali ogólnopolskiej. Poprosił mieszkańców o współpracę i wyrozumiałość. Zapewnił, że będzie starał się realizować swój program wyborczy, przedstawiony w kampanii.

Przypomniał, że w programie przede wszystkim zwracał uwagę na sprawy rozwoju gospodarczego, dalszego rozwoju przedsiębiorczości w Gliwicach, "tak, aby zasobny budżet pozwalał realizować te wszystkie zadania, do których jesteśmy powołani". "Zadania, które pozwolą podwyższać komfort życia w Gliwicach i czerpać radość z życia w Gliwicach" - powiedział Neumann. Prosił również o dobrą pracę urzędników i przedstawicieli miejskich spółek. Zaapelował ponadto o dobrą współpracę do miejskich radnych.

"Bez dobrej współpracy na pewno nie ma rozwoju, nie ma załatwiania dobrych spraw dla miasta, które zmierzają do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Liczę na dobrą współpracę wszystkich. Chciałbym, żeby ta kadencja pokazała, że potrafiliśmy dobrze przepracować wspólnie te cztery lata, że Gliwice jeszcze bardziej się rozwinęły, że jeszcze lepiej zaspokajają potrzeby mieszkańców, że mamy satysfakcję z wykonanej pracy. Do tego wszystkiego gorąco zachęcam i o to proszę" - zaznaczył nowy prezydent.

To początek urzędowania

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gliwice, zwołana przez komisarza wyborczego w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego prezydenta, odbyła się w czwartek w reprezentacyjnej sali gliwickiego Ratusza. Podczas sesji radni przyjęli także uchwałę dotyczącą wysokości wynagrodzenia nowego prezydenta.

Odebranie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania umożliwia Neumannowi rozpoczęcie urzędowania; do tego momentu funkcję prezydenta pełnił wyznaczony do tej roli przez premiera Janusz Moszyński, który w niedzielnych wyborach zajął drugie miejsce, z poparciem ponad 25 proc. głosujących. Adam Neumann zwyciężył w pierwszej turze, zdobywając 51,18 proc. głosów. W głosowaniu wzięło udział ponad 35,5 proc. uprawnionych.

Kim jest Adam Neumann?

Neumann - przez ostatnie blisko 13 lat wiceprezydent Gliwic - był kandydatem komitetu wyborczego Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza. Startował z poparciem byłego prezydenta. Pokonał trzech innych kandydatów. Trzeci wynik, po Neumannie i Moszyńskim, osiągnął w niedzielnych wyborach były gliwicki radny Kajetan Gornig (18,3 proc.), a 5,3 proc. wyborców poparło byłego długoletniego dyrektora Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych Andrzeja Gillnera.

Adam Neumann w maju tego roku skończy 61 lat. Od urodzenia mieszka w Gliwicach. Pracował w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki Energopomiar Gliwice oraz w miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, następnie przez 18 lat prowadził własną firmę. Od grudnia 2006 r. był wiceprezydentem Gliwic; przestał pełnić tę funkcję w październiku ub. roku, po wyborze Frankiewicza do Senatu. Jest też wykładowcą akademickim z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Nowy prezydent Gliwic jest bezpartyjny. "Pozostaję w pełni niezależny" - deklarował w kampanii wyborczej. W honorowym komitecie jego poparcia obok Zygmunta Frankiewicza znaleźli się też były premier i były szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, były wicepremier Janusz Steinhoff (obaj związani z Gliwicami), prezydenci: Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz i Sopotu - Jacek Karnowski oraz wiele znanych w Gliwicach postaci. Kandydat miał też poparcie Koalicji Obywatelskiej i PSL.

Adam Neumann startował w przedterminowych wyborach prezydenta Gliwic pod hasłem kontynuacji i rozwoju. W swoim programie przekonywał, że rozwój gospodarczy Gliwic jest najskuteczniejszą drogą do utrzymania ekonomicznego dobrobytu zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców. "Chcę podjąć dodatkowe działania podnoszące komfort życia gliwiczan" - zapowiadał, deklarując także zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy oraz utrzymania już istniejących.

Wśród założeń programu Neumanna jest m.in. utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie wynagrodzeń oraz zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą poprawę jakości życia w mieście. Deklarował poszerzenie oferty rozrywkowo-kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej w mieście i lepsze dopasowanie jej do potrzeb mieszkańców. Zapowiadał dążenie do systematycznej poprawy czystości powietrza oraz dalszy rozwój ogólnodostępnych przestrzeni miejskich i utrzymanie charakteru zielonego miasta.