Podczas gaszenia pożaru domu w Orzeszu (woj. śląskie) strażacy odkryli ciało mężczyzny, ciężko ranną kobietę i nieprzytomne dziecko. Mimo reanimacji, dziewięcioletnia dziewczynka zmarła, a jej matka trafiła do szpitala z ranami kłutymi - podaje "Dziennik Zachodni". Serwis informuje, że w śledztwie badana jest wersja rozszerzonego samobójstwa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Beata Zawrzel /Reporter

Do zdarzenia doszło we wtorek 31 marca. Do płonącego budynku zostali wezwani strażacy. Na miejscu zastali kobietę z ranami kłutymi. W płonącym obszarze budynku znaleźli natomiast ciało mężczyzny i dziewięcioletnią nieprzytomną dziewczynkę. Mimo reanimacji, dziecko zmarło.

Policja podała, że dziecko nie miało ran kłutych, mężczyzna z kolei został wielokrotnie ranionych w okolice klatki piersiowej.

"Dziennik Zachodni" dowiedział się, że w śledztwie badana jest hipoteza rozszerzonego samobójstwa - zarówno ewentualność dokonania go przez mężczyznę, jak kobietę.