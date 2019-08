Ponad tysiąc świadków Jehowy z regionu na kongresie w Chorzowie

Ponad tysiąc świadków Jehowy z 15 zborów ze wschodniej części województwa opolskiego będzie uczestniczyć w rozpoczynającym się w piątek trzydniowym, międzynarodowym kongresie tego związku wyznaniowego na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Jak poinformował rzecznik chorzowskiego kongresu Piotr Gibas, spotkanie na Stadionie Śląskim jest największym, obok odbywającego się w Warszawie, międzynarodowym kongresem świadków Jehowy w kraju. Organizatorzy kongresu w Chorzowie spodziewają się 35 tys. uczestników z Górnego Śląska.

Do Chorzowa udaje się ponad tysiąc wiernych ze wschodniej części województwa opolskiego, w tym z ukraińskiej i romskiej grup językowych.

"Mieszkańcy województwa opolskiego, którzy przyjadą do Chorzowa, to tylko część członków zborów z tego regionu. Kolejne kilkanaście zborów i grupy językowe rosyjska, ukraińska oraz angielska z zachodniej części województwa będzie uczestniczyło w spotkaniu we Wrocławiu. Niezależnie gdzie będą, podczas kongresu będą mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zasad biblijnych i pomocy, jaką za ich pośrednictwem mogą uzyskać w praktyce" - wyjaśnia Gibas.

W Polsce działa blisko tysiąc trzysta zborów skupiających około 116 tysięcy świadków Jehowy.