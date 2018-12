Policjanci z Dąbrowy Górniczej poszukują sprawców pobicia, do którego doszło w nocy 28 października. Wizerunek mężczyzn zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze proszą o pomoc w ich identyfikacji.

Materiały umieszczono na stronie internetowej śląskiej policji. Na filmie widać moment ataku, a na kolejnych zdjęciach są trzej młodzi mężczyźni; dwaj z nich mieli na głowach kaptury. Policjanci liczą, że dzięki publikacji nagrania i zdjęć uda się ustalić personalia poszukiwanych. Osoby, które w tym pomogą, mają zagwarantowaną anonimowość.

Do napaści doszło w nocy 28 października przy sklepie przy ul. Stacyjnej w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach. Sprawcy pobicia są w wieku ok. 20-25 lat, są szczupli, mają ok. 175-180 cm wzrostu. Dwaj napastnicy byli ubrani w bluzy z kapturami, trzeci miał na sobie jasny sweter i jasne spodnie.

Osoby, mogące pomóc w ustaleniu tożsamości poszukiwanych mężczyzn powinny skontaktować się z komisariatem policji w Dąbrowie Górniczej (Al. Zwycięstwa 7) pod numerami telefonów 32 63 99 610 i 32 63 99 615 lub pocztą elektroniczną na adres kp@dabrowa.ka.policja.gov.pl.