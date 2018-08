RMF: Zakaz używania wody bieżącej w Woźnikach

Sanepid wydal bezwzględny zakaz używania wody bieżącej we wsi Woźniki (woj. śląskie). Jak zauważa RMF FM, rozporządzenie jest szczególnie dotkliwe ze względu na panujące w całej Polsce upały. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza.

W czasie kontroli w ujęciu wody wykryto bakterie paciorkowca. Dlatego sanepid wprowadził bezwzględny zakaz użycia wody bieżącej. Nie wolno jej pić, nawet po przegotowaniu, nie wolno wykorzystywać do mycia owoców czy przygotowywania posiłków i mimo upałów nie można jej wykorzystywać do mycia czy kąpieli. Wodę można wykorzystywać w toaletach.

Gmina rozdaje mieszkańcom wodę w 5-litrowych pojemnikach. Wodę dla pojenia zwierząt można czerpać z pobliskiego hydrantu.

Zakaz będzie obowiązywał co najmniej do jutrzejszego południa. Teraz sieć jest dezynfekowana, a jutro około południa mają być znane kolejne wyniki próbek wody pobranych wczoraj do badań.