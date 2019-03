Silny wstrząs w kopalni Rydułtowy na Śląsku. Górnicy bezpiecznie wycofani

14 górników znalazło się w rejonie silnego wstrząsu, do którego doszło w czwartek w kopalni Rydułtowy - części rybnickiej kopalni ROW. Pracowników bezpiecznie wycofano z zagrożonej strefy. Wstrząs nie spowodował szkód w podziemnych wyrobiskach, były natomiast zgłoszenia o skutkach na powierzchni.

Zdjęcie W rejonie silnego wstrząsu znalazło się 14 górników; na zdjęciu kopalnia Rydułtowy /PIOTR NOWAK/REPORTER /Reporter

Siłę wstrząsu oceniono na ok. 3,1 stopnia w skali Richtera.

"W strefie zagrożenia pracowało 14 górników; wszyscy zostali bezpiecznie wycofani, nikt nie został poszkodowany. Nie doszło też do uszkodzeń w podziemnych wyrobiskach, kopalnia odebrała natomiast siedem zgłoszeń od mieszkańców, którzy odczuli wstrząs na powierzchni" - poinformował PAP rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, Tomasz Głogowski.

Jak wynika z sygnałów od mieszkańców, wstrząs był odczuwalny nie tylko w samych Rydułtowach i pobliskim Rybniku, ale także np. w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie oraz wielu mniejszych miejscowościach ziemi raciborskiej.

Ze względów bezpieczeństwa, krótko po wstrząsie na pewien czas wstrzymano wydobycie ze ściany wydobywczej 1150 m pod ziemią; obecnie kopalnia pracuje już normalnie.

Kopalnia Rydułtowy należy do najbardziej narażonych na wstrząsy w polskim górnictwie węglowym. W przeszłości dochodziło tam już do śmiertelnych wypadków spowodowanych wstrząsami górotworu. W styczniu tego roku, po silnym wstrząsie, jeden górnik zginął, a ośmiu zostało poszkodowanych. Strefa tąpnięcia objęła wówczas ok. 100 m chodnika i fragment ściany wydobywczej 1150 m pod ziemią. Ścianę w tym rejonie po wstrząsie wyłączono z ruchu. Siłę tamtego wstrząsu specjaliści ocenili na około 3,25 stopnia w skali Richtera.

Wstrząsy to naturalne zjawisko na terenie eksploatacji górniczej. Najczęstszą ich przyczyną jest następujące wskutek wydobywania węgla odprężenie górotworu, co skutkuje uwolnieniem się skumulowanej w nim energii. Takie wstrząsy można porównać do małych, lokalnych trzęsień ziemi. Najsilniejsze wstrząsy związane są z wyrównaniem naprężeń w ziemi, wywołanych kumulowaniem się wpływów eksploatacji górniczej i naprężeń naturalnych. Występują głównie tam, gdzie są uskoki tektoniczne.